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आत्महत्या का प्रयास:करवा चौथ पर शराबी पति ने पीटा तो पत्नी ने साड़ी से फंदा लगाकर की आत्महत्या की कोशिश

इटारसीएक घंटा पहले
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प्रतिकात्मक फोटो

करवा चौथ पर पत्नी व्रत रखकर अपने पति की लंबी उम्र की कामना कर रही थी, उसी समय शराबी पति ने पत्नी को पीटना शुरू कर दिया। गुस्से में आई पत्नी पंखे में साड़ी से फंदा लगाकर आत्महत्या करने का प्रयास करने लगी।

तभी बच्चों के शोर मचाने पर आस-पड़ोस के लोगों ने पुलिस की 100 डायल को बुला लिया। पुलिस ने महिला केकथन लेकर सूरजगंज निवासी आरोपी पति 35 वर्षीय किशोर चौधरी को हिरासत में ले लिया तो वह हाथ जोड़ने लगा।

एएसआई आरडी झाड़े ने बताया, थाने में यह सूचना मिली थी कि पति-पत्नी के बीच विवाद हो रहा है। आरोपी पर धारा 151 लगाकर कोर्ट में पेश किया गया था।

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