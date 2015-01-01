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डामरीकरण:धूलमुक्त हाेगा सफर, इटारसी की 4 सड़कों पर बिछेगा 37 लाख से डामर

इटारसी7 मिनट पहले
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प्रतिकात्मक फोटो

इटारसी शहर की चार पक्की सड़कों पर डामरीकरण होगा। इन सड़कों पर डामर की परत इसलिए बिछाई जा रही है ताकि रास्ते धूलमुक्त हों और शहर सुंदर हो। चारों मार्गों की लंबाई लगभग ढाई किमी होगी। चौड़ाई साढ़े सात मीटर रखी गई है। इन सड़कों पर 37 लाख रुपए का डामर बिछाया जाएगा। लॉक डाउन के कारण सात माह से शहर में कोई सड़क नहीं बनी। मजदूर व मटेरियल नहीं मिलने से निर्माण कार्य बंद हो गए थे। अब जो काम शुरू हुआ वह पहले से बनी सड़कों के रिनोवेशन का है।

नपा ने शहर की प्रमुख सड़कों के डामरीकरण की शुरुआत विश्वनाथ टॉकीज तिराहे पर रोलर व मशीनों की भूमिपूजन कर की गई। विधायक डॉ. शर्मा शहर के बाहर होने के कारण नहीं आ सके। भूमिपूजन स्थल पर भाजपा नेता जगदीश मालवीय ने कहा कि शहर की 4 प्रमुख सड़कों का डामरीकरण होगा। भूमिपूजन से इसकी शुरुआत कर दी गई है।

भास्कर ने इन सड़कों का मुआवना किया तो सड़कें पक्की मिलीं। कहीं-कहीं परत उखड़ी थी। सिर्फ एमजीएम कॉलेज से लाइन एरिया तक की सड़क खराब थी। नपा के सब इंजीनियर आदित्य पांडेय ने भास्कर को बताया ये शहर के मुख्य मार्ग हैं जहां आवागमन ज्यादा रहता है। इन पर डामरीकरण करने से सड़कें सुंदर हो जाएगी और धूल से भी निजात मिलेगी।

इन चार मार्गों पर बिछेगी डामर की परत

विश्वनाथ टॉकीज तिराहे से सुहाग मैरिज हॉल तक।

लंबाई : 1250 मीटर, लागत - 17 लाख रु.।

ईदगाह तिराहे से गांधी स्टेडियम तक।

लंबाई : 450 मीटर, लागत 6 लाख रु.

सूरजगंज चौराहे से एमजीएम कॉलेज चौराहा।

लंबाई: 300 मीटर, लागत 4 लाख रु.।

एमजीएम कालेज चौराहे से महावीर भवन तक।

लंबाई: 500 मीटर, लागत10 लाख रु.

यहां की सड़क बरसों से नहीं बनी

  • बूढ़ी माता मंदिर के पास एक गली में 25 साल से सड़क नहीं बनी है। यहां के रहवासी प्रशासन को ज्ञापन दे चुके हैं।
  • पत्ती बाजार से इटारसी सरोवर होकर टैगोर स्कूल व कमला नेहरू पार्क तक सड़क उखड़ चुकी है।
  • न्यास कॉलोनी की अंदरूनी सड़कें सालों से नहीं बनी। इससे लोगों को आवागमन में परेशानी होती है।

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