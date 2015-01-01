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खेल:हॉकी खिलाड़ियों का इटारसी में ट्रायल सोमवार को

इटारसीएक घंटा पहले
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प्रतिकात्मक फोटो

हॉकी फीडर सेंटर में प्रशिक्षण लेने के इच्छुक बच्चों का ट्रायल सोमवार 23 नवंबर को सुबह 6 बजे से गांधी मैदान में होगा। इसमें लड़के-लड़कियां शामिल हो सकेंगे।

जिला खेल एवं युवक कल्याण विभाग की टीम और सीनियर हॉकी प्लेयर्स, कोच सहित पांच सदस्यीय टीम खिलाड़ियाें का चयन करेगी। हॉकी एसोसिएशन के सचिव कन्हैया गुरयानी ने बताया कि इटारसी के गांधी स्टेडियम में हॉकी फीडर सेंटर संचालित है, जिसमें बीस बच्चों को हॉकी का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

जिला खेल एवं युवक कल्याण विभाग द्वारा बच्चों का चयन होता है। जिला खेल अधिकारी उमा पटेल और उनकी टीम सोमवार को फीडर सेंटर के लिए बच्चों का चयन करेंगी। चयन प्रक्रिया में 8 से 18 वर्ष तक के बच्चे शामिल हो सकेंगे। बच्चों को उनकी अंकसूची, मूल निवासी प्रमाण पत्र, आधार कार्ड लाना होगा।

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