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हादसा:दो बाइकों की टक्कर, इटारसी के जनरल स्टोर संचालक घायल

इटारसी2 घंटे पहले
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दोनों बाइक सवार घायल
  • टिमरनी के पास गुरुवार शाम को हुआ हादसा

गुरुवार की शाम टिमरनी के पास दो बाइक की भिड़ंत हो गई। दोनों बाइक सवार घायल हो गए। इनमें एक इटारसी का जनरल स्टोर दुकानदार है। टिमरनी के पास यह सड़क हादसा हुआ। बाइक एमपी 05 एमजे 0982 इटारसी में कमला नेहरू पार्क के पास जनरल स्टोर संचालक राजेश मेंधानी की है।

दूसरी बाइक का नंबर एमपी 47 एमजी 6062 है जो हरदा आरटीओ में ललित आठनेरे के नाम पर रजिस्टर्ड है। इस बाइक पर सवार संजय आठनेरे के घायल होने की सूचना है। हादसे में दोनों गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई पुलिस ने घायलों को अस्पताल भिजवाया। अस्पताल में घायलों का इलाज किया जा रहा है।

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