पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

कार्रवाई:बंडूआ के दो युवक बाइक से शराब ले जाते गिरफ्तार, आबकारी विभाग ने की कार्रवाई

इटारसी2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
सांकेतिक फोटो

सोनासांवरी के पास बाइक से देसी शराब के 325 क्वार्टर ले जाते दो लाेग गिरफ्तार किए गए। गुरुवार को आबकारी विभाग ने इटारसी सोनासांवरी के पास एक बाइक को चैकिंग के दौरान रोका गया।

तलाशी लेने पर गाड़ी में रखी प्लास्टिक की दो बोरियों में भरे हुए देसी मदिरा प्लेन के 325 क्वार्टर (58.5 लीटर) जब्त की। दोनों आरोपियों राहुल पिता बचन दायमा एवं कोदूलाल पिता फद्दालाल केवट को गिरफ्तार कर लिया गया।

दोनों बंडूआ गांव के निवासी हैं। इनको शुक्रवार को इटारसी कोर्ट में पेश किया जाएगा। आबकारी एसआई राजेश साहू ने बताया कि जब्त बाइक एवं देसी शराब की अनुमानित कीमत 85 हजार रुपए है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंदिल्ली विधानसभा में कृषि कानूनों का पर्चा तार-तार, देश में कोरोना संक्रमित हो सकते हैं एक करोड़ पार - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज दिन की शुरुआत संतोषजनक कार्यों से होगी। मित्रों या सहयोगियों के साथ फोन पर ही कोई महत्वपूर्ण वार्तालाप फायदेमंद साबित होगी। आप अपने आत्मविश्वास तथा भरपूर ऊर्जा द्वारा अपने कार्यों को उचित ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें