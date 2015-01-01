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शव बरामद:दीपावली की रात कुएं में गिरा युवक, 5 दिन बाद शव मिला

इटारसी3 घंटे पहले
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दीवाली की रात केसला ब्लाॅक के नयाजामुन डोल गांव के एक खेत में 21 वर्षीय युवक का शव मिला। युवक दीवाली की रात दोस्तों के साथ पार्टी मनाने गया। बिना मुंडेर का यह कुआ खेत में ही था। ऐसी आशंका है कि शराब के नशे में युवक कुए में गिर गया होगा। उसकी चप्पलें भी कुए में मिली हैं। केसला पुलिस के मुताबिक सुखदेव बारस्कर का पुत्र सौरभ दिवाली की रात से लापता था।

चार दिन से परिजन उसे ढूंढ रहे थे लेकिन कोई पता नहीं चल पा रहा था। गुरुवार को उसका शव खेत के कुएं में दिखा। जांच में सामने आया कि 14 नवंबर दीवाली की रात को सौरभ अपने कुछ दोस्तों के साथ गांव के एक खेत में पार्टी मनाने गया था।

दोस्तों ने इसकी पुष्टि की है। अंदेशा है कि पार्टी से घर लौटते समय सौरभ नशे में कुएं में गिर गया होगा। कुआं बिना मुंडेर का था और आसपास घास उगी हुई थी। सौरभ के कुए में गिरने की खबर किसी को नहीं थी। पांच दिन बाद शव पानी में फूलकर ऊपर आया तो घटना पता चली। पुलिस ने पंचनामा बनाया।

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