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राष्ट्रीय ओपन परीक्षा:10वीं और 12वीं की ओपन परीक्षा में 19 छात्र शामिल

हाेशंगाबाद3 घंटे पहले
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स्थानीय एसजेएल स्कूल सेंटर में बुधवार को राष्ट्रीय ओपन परीक्षा के 10वीं एवं 12वीं के गृह विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान के पेपर संपन्न हुए, जिसमें 23 छात्रों में से 19 छात्रों ने परीक्षा दी। प्राचार्य एसएल विश्वकर्मा ने बताया कि बुधवार को कक्षा 12वीं का गृह विज्ञान का पेपर हुआ, जिसमें कुल दर्ज 5 छात्रों में से 4 छात्र परीक्षा में शामिल हुए। इसी क्रम में कक्षा दसवीं के सामाजिक विज्ञान के पेपर में कुल दर्ज 18 छात्रों में से 15 छात्र परीक्षा में उपस्थित रहे। परीक्षा केंद्र प्रभारी शिक्षक शकील खान ने बताया कि परीक्षा 22 जनवरी से आरंभ हुई है और 15 फरवरी तक चलेगी।

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