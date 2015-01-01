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  • 24737 House, Tap Connection 12547, Napa Team Reached 50, 300 Found Illegal In 300 Meters, Did Not Burn For 20 Years;

मुफ्त नहीं है पानी:24737 घर, नल कनेक्शन 12547, नपा टीम पहुंची तो 300 मीटर में 50 मिले अवैध , 20 साल से नहीं दिया जलकर, कनेक्शन काटने पहुंची टीम ताे बोले करा लेंगे वैध

होशंगाबादएक घंटा पहले
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होशंगबाद| गुरुवार को अवैध नल कनेक्शन काटती नपा टीम।
  • नपा ने सतरस्ते, अमर चाैक, जयस्तंभ क्षेत्र में काटे एक दर्जन अवैध नल कनेक्शन

बिना जलकर और अवैध नलाें से पानी ले रहे लाेगाें के खिलाफ नपा कार्रवाई कर रही है। शहर में 24737 घर हैं, जबकि नल कनेक्शन 12547 हैं।

गुरुवार को नपा टीम जांच करने पहुंची तो 300 मीटर में ही 50 अवैध नल कनेक्शन मिले। टीम ने सतरास्ते, अमर चाैक, जयस्तंभ के बीच गुरुवार को एक दर्जन नल कनेक्शन काटे। नपा टीम काे कई लोगों के यहां सार्वजनिक नल पॉइंट लगे मिले। ये लाेग जलकर भी नहीं दे रहे हैं।

अमर चौक के पास रहने वाले रविंद्र तिवारी ने सीएमओ माधुरी शर्मा को नल काटने से मना कर दिया। तिवारी ने कहा- हमारे यहां 20 साल पहले पार्षद ने नल पॉइंट लगवाया इसको काटाे नहीं यह लगा रहे, इसके लिए क्या करना होगा यह बताइए। सीएमओ ने कनेक्शन वैध करवाने के लिए शुल्क जमा करने की बात कही।

सतरस्ते पर ही पूनम किराना स्टोर के संचालक के यहां दो नलाें का पिछले 4 साल से जलकर नहीं दिया गया। उपयंत्री महेंद्र ताेमर ने बताया नपा अमले को एक ही गली में 50 से ज्यादा अवैध कनेक्शन मिले हैं।

इनके अवैध नल कनेक्शन काटे

हमीद, चांद खान, जावेद खान, आशिफ खान, फरजाना खान, शहीद खान, शेख शहीद, शेख नसीम, घनश्याम वस्त्र भंडार के सामने नल कनेक्शन काटा, जीसी दुबे, राजू वर्मा, आरिफ जनरेटर के घर के सामने का।

60 महीना है जलकर

नपा जलकार्य शाखा प्रभारी याेगेश साेनी ने बताया 60 रुपए महीने जलकर है। कई सक्षम लोग हैं जिन्होंने महीनाें से जलकर जमा नहीं किया। अवैध नल कनेक्शन काटने की कार्रवाई जारी रहेगी।

ये लोग ले रहे थे मुफ्त पानी

रविंद्र तिवारी, मंजूर बेग, ऋषि गक्खर, सलीम खान घाेड़ेवाले, अजय कुल्हारा इन्होंने जमा नहीं किया जलकर: पूनम किराना दाे कनेक्शन, जस्सूमल लालवानी, अनिल लालवानी, सुधीर तिवारी

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