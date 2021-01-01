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अनदेखी:40 लाख से बने सब्जी बाजार के चबूतरे खाली, सड़क पर दुकानें

होशंगाबाद2 घंटे पहले
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होशंगाबाद। नर्मदा कॉलेज के पास से देवामाई के सामने रोड के आसपास लगा सब्जी बाजार। - Dainik Bhaskar
होशंगाबाद। नर्मदा कॉलेज के पास से देवामाई के सामने रोड के आसपास लगा सब्जी बाजार।
  • सड़काें पर सब्जी दुकानें लगने से लाेग हर दिन हाेते हैं परेशान

काेठी बाजार में करीब 40 लाख से बने सब्जी बाजार के 160 चबूतराें अब भी खाली हैं और सड़काें पर सब्जी की दुकानें लग रही है। नपा और प्रशासन के सारे प्रयासाें के बाद भी शेड में सब्जी दुकानें नहीं लग पा रही हैं। फूलवतीबाई स्कूल के पीछे मैदान में नपा बाजार को शिफ्ट कराने की कार्रवाई पिछले 2 साल से नहीं कर पा रही है। इसके चलते शहर की सभी प्रमुख सड़कों पर सब्जी बाजार लग रहा है। शहर की सड़काें की रविवार को तो हालत और भी खराब हो जाती है। पूरा शहर ही सड़कों पर बाजार के कारण परेशान होता नजर आता है।

नपा प्रशासन
क्यों : दाे साल से नपा सब्जी विक्रेताओं काे व्यवस्थित नहीं करा पाई है। सड़काें पर सब्जी दुकानें लगने से लाेग परेशान हैं।

नपा के कर्मचारी लगातार सड़काें से बाजार हटाने के लिए कार्रवाई करते हैं। सब्जी बाजार को व्यवस्थित कराने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।
माधुरी शर्मा, सीएमओ

सब्जी विक्रेता नहीं मान रहे नगर पालिका की बात
सड़काें और मुख्य चाैक-चाैराहाें से सब्जी व फल विक्रेताओं काे हटाने की मुहिम नपा की ओर से पिछले दाे वर्षाें से निरंतर चलाई जा रही है, लेकिन मुहिम का असर विक्रेताओं पर नहीं पड़ रहा है। नपा के दाे सालाें के प्रयास के बाद भी बाजार सड़क किनारे से नहीं हट पाया है।

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