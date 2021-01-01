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कैंसर दिवस:कैंसर का इलाज करवाने के लिए हर सप्ताह आता था 54 हजार का खर्च, पत्नी के जेवर तक बेचने पड़े

हाेशंगाबाद7 मिनट पहले
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  • विश्व कैंसर दिवस पर आज पढ़ें ऐसे मरीज की कहानी, जो नहीं हाेे, नियमित होशंगाबाद आकर ले रहे दवा

कैंसर खतरनाक है, लेकिन इसका इलाज संभव है। बस देरी है कि आप अपनी जांच और इसकी पहचान के बाद नियमित इलाज कराएं। आज विश्व कैंसर दिवस पर पढ़ें ऐसे ही कैंसर मरीज की कहानी..जिन्हाेंने राेग से हार नहीं मानी।

ये कहानी है शाजापुर जिले के अकाेदिया गांव में रहने वाले कृषक चंद्रप्रकाश शर्मा जिन्हें 2006 में ब्लड कैंसर हुआ। वे केवल 2 एकड़ जमीन के किसान हैं। शर्मा हाेशंगाबाद जिला अस्पताल में अपनी नियमित दवा करवा रहे हैं। उन्हाेंने बताया कि 2006 में 15 से 20 दिन लगातार बुखार आया था, इसके बाद उज्जैन में इलाज करवाने पहुंचे ताे लीवर क्षतिग्रस्त की शिकायत बताई गई। भाेपाल में जांच करवाने पर पता चला कि ब्लड कैंसर की बीमारी है। इसके बाद भाेपाल के जवाहरलाल नेहरू कैंसर अस्पताल में और जांच करवाई, यहां पर नियमित जांच भी हाेती है।

शुरूआती दाैर में इलाज में लगातार रुपया खर्च हुआ। मुझे प्रति सप्ताह जांच व दवाई में 54 हजार रुपए सप्ताह का खर्च बैठता था। इसके बाद मेरी आर्थिक स्थिति खराब हाेने लगी। घर में पत्नी और परिवार ने भी भरपूर सहयाेग किया। जब रुपयाें की व्यवस्था नहीं हुई ताे पत्नी के 3 ताेला जेवर और 1 एक एकड़ जमीन बेचकर रुपए एकत्र किए। इस बीच हाेशंगाबाद के नाेडल अधिकारी डाॅ. डीसी किंगर मिले जिन्हाेंने मुझे दवा देने काे कहा मुझे उनसे मदद मिली।

जिले में 32 कैंसर राेगी
जिले में अभी कैंसर के 32 राेगी है। अस्पताल में जांच और कीमाे थैरेपी सहित पेलिएटिव थैरेपी दी जाती है। पिछले वर्ष 2019-20 में 45 लाेग कैंसर पीड़ित थे। अभी जिले में 6 ब्लड कैंसर, 3 सर्वाइकल, 10 ओरल कैंसर, 6 अन्य कैंसर शामिल है।

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