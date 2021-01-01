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फरवरी अंत तक शुरू होगा यातायात:आदमगढ़ अंडरपास पूरा होगा, बाजार और रसूलिया के बीच आधा किमी दूरी कम होगी

हाेशंगाबाद2 घंटे पहले
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दो बड़े क्षेत्रों को ऐसे जोड़ेगा अंडरपास - Dainik Bhaskar
दो बड़े क्षेत्रों को ऐसे जोड़ेगा अंडरपास
  • 7 वार्डाें के करीब 25 हजार लाेगाें को मिलेगी राहत

सी आकार का आदमगढ़ अंडरपास फरवरी में शुरू होगा। रेलवे स्टेशन पर पुराने फुट ओवरब्रिज के टूटने के बाद आदमगढ़ अंडरपास से बड़ी सुविधा मिलेगी। इससे शहर के रसूलिया, ग्वालटाेली सहित 7 वार्डाें के करीब 25 हजार से ज्यादा लाेगाें काे बाजार आने-जाने में आसानी हाेगी। इससे समय की भी बचत हाेगी और रेलवे ओवरब्रिज पर ट्रैफिक का दबाव भी कम होगा। अभी स्टेशन का फुट ओवरब्रिज टूटने के बाद लोगों को ओवरब्रिज से घूमकर जाना पड़ता है।

करीब 3.50 कराेड़ की लागत से आदमगढ़ अंडरपास बनकर तैयार हाे चुका है। अभी राेड पर हाइटगेज लगाने का काम बाकी है, ताकि बड़े और ओवरलाेड वाहन अंडरपास में प्रवेश नहीं करें।

कंपनी सुपरवाइजर महेश मिश्रा ने बतया अब सिर्फ हाइटगेज लगाने और राेड की सफाई बाकी है, जाे फरवरी में पूरा हाे जाएगा। 2.8 मीटर ऊंचा हाइटगेज लगेगा। कंपनी काम पूरा हाेते ही रेलवे काे अंडरपास हैंडओवर कर देगी।

400 मीटर लंबे रास्ते को 10 मिनट में तय कर सकेंगे आप

यहां से रहेगा रेलवे अंडरपास का रास्ता
बंगाली काॅलाेनी (ग्वालटाेली रेलवे केबिन) से आदमगढ़ अंडरपास से रास्ता पुराने बस स्टैंड के सामने से रोड से जुड़ेगा।
भाेपाल तिराहे से आदमगढ़ राेड पर भी एक रास्ता जुड़ेगा, जिससे रसूलिया के लाेग सीधे बाजार क्षेत्र में आ सकेंगे।

फायदा
दूरी- करीब आधा किमी का फेर बचेगा। अभी एक किमी का फेर लगना पड़ता है।
समय- अंडरपास शुरू हाेने से छाेटे-वाहन चालकाें का 10 से 15 मिनट का समय बचेगा।
ट्रैफिक- भोपाल तिराहे से नर्मदा कॉलेज तक ट्रैफिक जाम नहीं होगा। दबाव कम होगा।

दोपहिया, ऑटाे ही निकल सकेंगे
अंडरपास से केवल दोपहिया, ऑटाे ही निकल सकेंगे। अंडरपास बना रही जबलपुर की चाैधरी एसाेसिएट कंपनी काे 31 मार्च तक काम पूरा करके देना था, लेकिन कंपनी ने काम जनवरी में ही पूरा कर लिया है। फरवरी में अंडरपास से आवागमन शुरू कर दिया जाएगा।

‘सी’ आकार का अंडरपास
एप्राेच राेड सहित आदमगढ़ अंडरपास अंग्र्रेजी के सी शब्द के आकार में बनाया गया है। अंडरपास 2018 में प्रस्तावित हुआ था। 400 मीटर लंबा और 10 मीटर चाैड़ी एप्राेच राेड बनी है। जाम न लगे इसलिए डिवाइडर बनाए गए हैं। इस रास्ते से लोग कम समय में बाजार क्षेत्र पहुंच सकेंगे।

पुशिंग मैथड से बनाया अंडरपास
रेलवे ने आदमगढ़ अंडरपास काे पुसिंग मैथड से बनाया है। रेलवे अधिकारियाें के मुताबिक इसमें 4 मीटर चाैड़े और 7 मीटर लंबे 2 ब्लाॅकाें काे पुशिंग कर पुरानी अप और डाउन सहित नई थर्ड रेल लाइन के नीचे सेट किया गया। इसी मैथड से अंडरपास बनाए जा रहे हैं।

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