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तवा बांध:प्रशासन ने दमाड़िया सहित अन्य नहरों से हेडअप हटाए

हाेशंगाबाद25 मिनट पहले
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तवा बांध की नहरों में हेडअप लगाकर पानी राेकने वाले किसानों पर प्रशासन कार्रवाई करने लगा है। किसानों के हेडअप लगाने से टेल क्षेत्र में पानी नहीं पहुंच पा रहा है।

शनिवार को दमाड़िया नहर सहित आसपास की छोटी नहरों से हेडअप हटाए गए। दमाड़िया माइनर के एसडीओ प्रमोद खातरकर ने माइनर पर पहुंचकर 6 हेडअप हटाए। उनके मुताबिक अब किसानाें काे पानी मिलेगा। टेल क्षेत्र तक पानी जाएगा। तवा बांध से पानी छाेड़ने के बाद दतवासा, रतवाड़ा, चबोरा, गाजनपुर, कहारिया, पीपलठोन, पीपलिया एक, पिपलिया 2, दमारिया, खरार, लोहारिया, और धमनिया की माइनरों में हर बार ही पानी लेट पहुंचता है। दबंग किसानों ने नहर में हेडअप बना लिए हैं और अपने अपने खेतों में सिंचाई रहे थे। अब ये हट गए हैं। कार्यपालन यंत्री आईडी कुमरे ने बताया नहराें से हेडअप हटाने का काम जारी रहेगा। एसडीओ प्रमोद खातरकर ने 6 हेडअप हटाए हैं। उनका कहना है की टेल एरिया तक पानी पहुंचाने के लिए हेड तोड़ने का काम लगातार जारी रहेगा।

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