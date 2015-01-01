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  • Advocate Bar Council Hall's Floor Deteriorated Due To Digging Drain, Stones Were Also Uprooted, Trouble Caused By Digging Drain Near Commissioner Office Under Construction

अधिवक्ता बार काउंसिल हाॅल के पत्थर उखड़े:नाली खोदने से अधिवक्ता बार काउंसिल हाॅल का फर्श खराब, पत्थर भी उखड़ गए, निर्माणाधीन कमिश्नर ऑफिस के पास नाली खोदी जाने से परेशानी

हाेशंगाबादएक घंटा पहले
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निर्माणाधीन कमिश्नर कार्यालय के पास खाेदी जा रही नाली से अधिवक्ता संघ के बार काउंसिल हाॅल की फर्श खराब हाे गई है।

अधिवक्ता संघ ने इस पर नाराजगी जताई है। संघ के सचिव हेमेंद्र ठाकुर ने बताया कि अधिवक्ता संघ के बार कांउसिल हाॅल से लगी हुई एक कच्ची नाली खाेदी गई है। इसके कारण हाॅल का फर्श खराब हाे गया है। काेटे पत्थर से बना फर्श में दरार आ गई है। पत्थर उखड़ गया है। जिससे अधिवक्ताओं काे परेशानी हाेती है।

वहीं बाहर की ओर नाली का पानी भी एकत्र हाे रहा है। काेर्ट के नाजिर जीतेंद्र मर्सकाेले ने बताया कि नाली खाेदने से हाल की फर्स खराब हुई हैं। पीडब्ल्यूडी के अधिकारियाें काे फाेन पर ही हाॅल में हुए नुकसान की सूचना दी गई है। काेई शिकायत नहीं की गई है। क्याेंकि दाेनाें ही भवन सरकारी हैं, इंजीनियराें काे दिखा भी दिया था।

पीडब्ल्यूडी के सब इंजीनियर आरडी भाटी ने बताया कि हमने हाॅल के फर्श काे देख लिया है। ठेकेदार पक्की नाली बनाएगा तभी हाॅल में जाे नुकसान हुआ है। उसका सुधार करवाया जाएगा।

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