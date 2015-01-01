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  • After Registering A Case Of Illegal Mining, The MP Representative Accused The MP For Giving Protection To Illegal Mining

अवैध रेत उत्खनन:अवैध उत्खनन का केस दर्ज हाेने के बाद सांसद प्रतिनिधि ने सांसद पर लगाया अवैध उत्खनन काे संरक्षण देने का आरोप

होशंगाबादएक घंटा पहले
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प्रतिकात्मक फोटो
  • भाजपा ने अनुशासनहीनता मानकर जारी किया नोटिस

नरसिंहपुर में भाजयुमो प्रदेश कार्यसमिति सदस्य और सांसद प्रतिनिधि आनंद राजपूत ने अपने पर गाडरवाड़ा के मेहरागांव में रेत उत्खनन का केस दर्ज हाेने के बाद सांसद पर राव उदयप्रताप सिंह पर रेत के अवैध उत्खनन काे संरक्षण देने के आरोप लगाए हैं।

आनंद राजपूत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा- सांसद के बेटे के डंपर से अवैध उत्खनन परिवहन किया जा रहा है। सांसद उसे संरक्षण दे रहे हैं। आनंद राजपूत ने पत्रकार वार्ता कर जिले में रेत का कारोबार कर रही धनलक्ष्मी कंपनी को संरक्षण देने का आरोप सांसद पर लगाया।

हालांकि सांसद ने आरोपों से साफ इनकार किया है। सांसद प्रतिनिधि आनंद राजपूत पर होशंगाबाद और नरसिंहपुर की सीमा पर बहने वाली दूधी नदी के किनारे बसे मेहरागांव में अवैध उत्खनन को लेकर केस दर्ज हुआ और 1.87 कराेड़ जुर्माने की कार्रवाई हुई। राजपूत के सांसद के विराेध में प्रेस काॅन्फ्रेंस करने को भाजपा संगठन ने अनुशासनहीनता माना नोटिस जारी किया। राजपूत को शुक्रवार को नोटिस का जवाब देना है।

जिले की रेत खदानाें का काेई मामला नहीं

सांसद और सांसद प्रतिनिधि के बीच सारा मामला गाडरवाड़ा के गांव मेहरागांव में हुए रेत उत्खनन काे लेकर है। सांसद पर आराेप लगाने वाले आनंद राजपूत ने कहा कि अगर हाेशंगाबाद जिले में दूधी नदी पर अवैध खनन हाेगा ताे प्रदर्शन और ज्ञापन देंगे।

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