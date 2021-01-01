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अंतर संभागीय क्रिकेट टूर्नामेंट:भाेपाल ने उज्जैन काे 5 विकेट से हराया, आज भाेपाल-नर्मदापुरम के बीच मैच

हाेशंगाबाद2 घंटे पहले
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होशंगाबाद। एमपीसीए क्रिकेट मैदान पर खेली जा रही प्रतियोगिता। - Dainik Bhaskar
होशंगाबाद। एमपीसीए क्रिकेट मैदान पर खेली जा रही प्रतियोगिता।
  • जिले भर में चल रही खेल प्रतियोगिताएं, होशंगाबाद में चल रही माधव राव सिंधिया अंतर संभागीय क्रिकेट टूर्नामेंट, सोहागपुर में चल रही हॉकी प्रतियोगिता, बाबई में चल रही साहित्य देवता क्रिकेट स्पर्धा

मप्र क्रिकेट एसोसिएशन के तत्वाधान में माधवराव सिंधिया ट्रॉफी एक दिवसीय अंतर संभागीय क्रिकेट टूर्नामेंट का आयाेजन किया जा रहा है। प्रतियाेगिता का दूसरा मैच भाेपाल और उज्जैन संभाग के बीच हुआ। भोपाल संभाग की टीम ने यह मैच 5 विकेट से जीता। दूसरे मैच का प्लेयर ऑफ द मैच 5 विकेट लेने वाले पुनीत दाते को दिया गया। कनिष्क दुबे को नाबाद 105 रन की पारी के लिए सम्मानित किया गया। इस अवसर पर रणजी ट्रॉफी सिलेक्टर कीर्ति पटेल, मप्र जूनियर सिलेक्शन कमेटी के सदस्य अनुराग मिश्रा, मनोहर बिलथरिया, अंपायर रमेश कुशवाहा, राजेश बलेचा, राजेंद्र वर्मा, नंदकिशोर यादव, विशाल शर्मा उपस्थित रहे।

लीग का तीसरा और आखिरी मैच आज भोपाल और नर्मदापुरम संभाग के बीच हाेगा। एमपीसीए के मैदान पर दूसरे लीग मैच में उज्जैन संभाग ने टॉस जीतकर पहले बेटिंग करने का निर्णय लिया और 45 ओवर में 205 रन पर ऑल आउट हो गई। जिसमें अजय रोहेरा ने 63, राकेश ठाकुर ने 42 रन बनाए। भोपाल के पुनीत दाते ने पांच, राहुल बाथम ने 2 विकेट लिए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी भोपाल संभाग की टीम ने 45 ओवरों में 5 विकेट खोकर लक्ष्य प्राप्त किया। भोपाल के कनिष्क दुबे ने नाबाद 105, आदित्य श्रीवास्तव ने 31 रन बनाए। उज्जैन के वैभव पांडे ने 3 विकेट लिए।

सेमीफाइनल में भुसावल ने उज्जैन, भाेपाल ने जबलपुर काे हराया
सोहागपुर| स्वर्गीय ठाकुर प्रताप भानु सिंह चौहान स्मृति अखिल भारतीय हॉकी प्रतियोगिता का सेमीफाइनल मैच रविवार को खेला गया। इसमें भुसावल ने उज्जैन एवं भोपाल ने जबलपुर को हराकर फाइनल में अपना स्थान बनाया। फाइनल मुकाबला सोमवार को हाईस्कूल मैदान पर भुसावल एवं भोपाल के बीच खेला जाएगा। रविवार को हुए सेमीफाइनल मुकाबले में आयोजन समिति के अश्वनी सरोज ने बताया कि प्रतियोगिता का पहला सेमीफाइनल मुकाबला भुसावल एवं उज्जैन के बीच हुआ। इसमें भुसावल की टीम 4-0 से विजेता रही।

दूसरा मैच भोपाल एवं जबलपुर के बीच हुआ। इसमें भोपाल की टीम 2-0 से विजेता रही। प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला आज दोपहर 3:00 बजे से हाई स्कूल मैदान पर होगा। मैच शुरू होने से पूर्व अतिथियों द्वारा खिलाड़ियों से उनका परिचय लिया गया। मैच में मुख्य अतिथि के रूप में हॉकी संघ जिला अध्यक्ष डॉ. अतुल सेठा बीएमओ रेखा सिंह गौर, कन्नू लाल, अग्रवाल बीके शर्मा, अभिलाष सिंह चंदेल, अभिषेक चौहान, ब्रायनलाल सहित अन्य अतिथि मौजूद थे।

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