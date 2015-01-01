पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

कोरोना काल में क्रिसमस:बाइबल के उपदेश होंगे ऑनलाइन, चर्च में एक बेंच पर दाे लाेग बैठकर करेंगे प्रार्थना

हाेशंगाबाद2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
चर्च में एक बेंच पर दाे लाेग बैठकर करेंगे प्रार्थना

काेराेना ने इस बार क्रिसमस मेला, कैराेल सिंगिंग और अन्य आयाेजन पर भी असर डाला है। चर्च में दाे गज की दूरी का पालन कर प्रेयर हाेगी। काेराेना गाइडलाइन का पालन कर सिटिंग अरेंजमेंट किया जा रहा है। एक बेंच पर चार से पांच नहीं केवल दाे लाेग बैठकर प्रेयर करेंगे। इस बार केवल 23 और 24 दिसंबर काे प्रतीकात्मक कैराेल सिंगिंग हाेगी।

ईसीआई चर्च में यूथ संडे 20 को, बुजुर्गों का होगा सम्मान

ईसीआई चर्च के फादर विलियम मसीह ने बताया 20 दिसंबर काे यूथ संडे मनाया जाएगा। चर्च के सदस्य युवा बुजुर्ग सदस्याें का सम्मान करेंगे। इसी दिन से प्रभु यीशु की जन्मस्थली चरनी की झांकी सजाई जाएगी। 22 और 23 दिसंबर काे कैराेल सिंगिंग हाेगी।

घरों में होगी कैरोल सिंगिंग, क्रिसमस ट्री बने पसंद

  • कैराेल सिंगिंग में समूह बनाकर एक दूसरे के घर जाकर यीशु के आगमन का संदेश दिया जाता है। अब अपने घराें में ही श्रद्धालु क्रिसमस की सजावट करके कैराेल सिंगिंग करेंगे।
  • प्लास्टिक के आर्टिफिशियल क्रिसमस ट्री के बजाय ओरिजनल क्रिसमस ट्री लिए जा रहे हैं। इसके लिए शहर के आसपास की नर्सरी में भी क्रिसमस ट्री लाकर सजाए गए हैं।
  • बाइबल के संदेश ऑनलाइन दिए जा रहे हैं। अनुयायी अपने घर से ही बाइबल का संदेश सुनकर धर्मलाभ ले रहे हैं।
ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंदिल्ली विधानसभा में कृषि कानूनों का पर्चा तार-तार, देश में कोरोना संक्रमित हो सकते हैं एक करोड़ पार - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज दिन की शुरुआत संतोषजनक कार्यों से होगी। मित्रों या सहयोगियों के साथ फोन पर ही कोई महत्वपूर्ण वार्तालाप फायदेमंद साबित होगी। आप अपने आत्मविश्वास तथा भरपूर ऊर्जा द्वारा अपने कार्यों को उचित ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें