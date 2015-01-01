पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

हाेशंगाबाद:सेठानीघाट पर नहीं लगे बूम बैरियर, नर्मदा जल में कचरा

हाेशंगाबाद2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
होशंगाबाद नगरपालिका
  • कलेक्टर के निर्देश के बाद भी नहीं हुआ इंतजाम

होशंगाबाद नगरपालिका कलेक्टर धनंजय सिंह के निर्देश के बाद भी सेठानीघाट पर बूम बैरियर नहीं लगा पाई है। इसके अलावा नपा न फूलाें से खाद बनाने का काम शुरू कर पाई और न काउकैचर लगे हैं। कलेक्टर ने सेठानीघाट काे लेकर प्लान तैयार कराया लेकिन नपा अब तक केवल कागजी प्लान ही बना पाई है।

एसडीएम आदित्य रिछारिया ने फूलाें से खाद बनाने की मशीन काे ठीक कराने की बात की पर नपा ने अभी तक इसके लिए काेई भी कदम नहीं उठाया है। नपा पूर्व में लगे सरफेस गारबेज बूम बैरियर काे फिर से लगाकर नर्मदा में बहने वाले कचरे को रोकने का काम नहीं कर पाई।

अभी नर्मदा घाट पर हर रोज नारियल और फूलमाला को सही से उठाने का कार्य ही नहीं हो रहा है। होशंगाबाद के सेठानी घाट पर पुणे से आई मशीन एक दिन में 25 किलो कचरा की खाद बनाती थी। इधर, नगरपालिका के सहायक यंत्री आरसी शुक्ला ने बताया सेठानीघाट पर काउकैचर काे लगाने का काम भी पूरा करने का काम हाेगा।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंदिल्ली विधानसभा में कृषि कानूनों का पर्चा तार-तार, देश में कोरोना संक्रमित हो सकते हैं एक करोड़ पार - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज दिन की शुरुआत संतोषजनक कार्यों से होगी। मित्रों या सहयोगियों के साथ फोन पर ही कोई महत्वपूर्ण वार्तालाप फायदेमंद साबित होगी। आप अपने आत्मविश्वास तथा भरपूर ऊर्जा द्वारा अपने कार्यों को उचित ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें