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बाल-बाल बचे यात्री:बाइक सामने आने से बेकाबू होकर नहर में उतर गई बस

हाेशंगाबादएक घंटा पहले
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सांवलखेड़ा के पास हादसा, बाल-बाल बचे यात्री
  • सांवलखेड़ा के पास हादसा, बाल-बाल बचे यात्री

हरदा राेड पर सांवलखेड़ा के पास शुक्रवार काे बाइक सवार काे बचाने के कारण एक बस अनियंत्रित हाेकर नहर में उतर गई। घटना शुक्रवार सुबह 8 बजे की है। बस रहटगांव से भाेपाल के बीच चलती है। बस मालिक नकुल वर्मा ने बताया बस रहटगांव से हाेशंगाबाद की ओर आ रही थी।

बस के सामने अचानक एक बाइक चालक आया था। डाेलरिया थाना प्रभारी हेमलता कुशवाह ने बताया घटना की सूचना मिलते ही पुलिस वहां पहुंची ताे सिर्फ 4 लाेग मिले थे। उन्हें मामूली चाेट थी, लेकिन काेई भी शिकायत नहीं करना चाहते थे। इसलिए मामला दर्ज नहीं हुआ है।

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