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जासलपुर के पास दर्दनाक हादसा:कार ने तीन बाइक को मारी टक्कर, एक युवक की मौत

हाेशंगाबादएक घंटा पहले
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कार ने तीन बाइक को मारी टक्कर

पिपरिया राेड पर जासलपुर गांव के पास शुक्रवार काे एक सड़क हादसा हुआ। इसमें बाबई की ओर से आ रही बैगनआर कार से तीन एक स्कूटी व दाे बाइक से टकरा गई। इस घटना में बाइक सवार एक युवक की माैत हाे गई।

बाइक चालक दिलीप यादव (25) निवासी डूडूगांव डाेलरिया की माैके पर ही माैत हाे गई, जबकि मृतक दिलीप के चाचा नानक राम यादव (45) और अन्य बाइक चालक खुमान सिंह, स्कूटी चालक सरिता राजपूत एकता चाैक होशंगाबाद घायल हाे गए। सभी का इलाज शहर के निजी अस्पताल में चल रहा है। देहात थाना एसआई कमलेश ठाकुर ने बताया मृतक के शव का पीएम करवाकर परिजनाें काे साैंप दिया है।

रसाेई में जा रहा था युवक

युवक दिलीप यादव डूडूगांव से बाबई के माना गांव जा रहा था। उसके भाई विजय राज यादव ने बताया रिश्तेदार के घर रसाेई कार्यक्रम था। जिसमें शामिल हाेने के लिए चाचा नानक राम काे साथ लेकर बाबई जा रहे थे। तभी हादसा हाे गया।

ऐसे हुआ हादसा

देहात थाना एसआई कमलेश ठाकुर ने बताया कि स्कूटी चालक घायल सरिता राजपूत काे सबसे पहले कार ने टक्कर मारी थी। वह टक्कर लगते ही राेड पर गिर गई व स्कूटी राेड किनारे पर गिर गई। कार आगे बढ़ी और दाे अन्य बाइक चालकाें काे भी टक्कर मार दी। इस घटना में एक युवक दिलीप की माैत हाे गई।

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