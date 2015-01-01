पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

जलसंसाधन विभाग:सर्किट हाउस घाट की पिचिंग अब तक नहीं सुधरी, शासन से नहीं आई राशि

हाेशंगाबादएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक
  • जलसंसाधन विभाग ने शासन को दिया करीब 7 करोड़ का प्रस्ताव

शहर में 29 अगस्त काे नर्मदा में आई बाढ़ के कारण सर्किट हाउस घाट के पास बनी पिचिन का बड़ा हिस्सा भी क्षतिग्रस्त हाे गया था। यह क्षतिग्रस्त हिस्सा अब तक नहीं सुधरा गया है। सबसे खास है कि वर्ष 1973 में नर्मदा में आई बाढ़ के समय भी सर्किट हाउस घाट के पास से पानी शहर में आया था इसलिए इसका सुधार जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

इधर जल संसाधन विभाग एसी एसके सक्सेना ने बताया कि सर्किट हाउस घाट के पास पिचिन की मरम्मत काे लेकर अब तक शासन की ओर से जवाब नहीं आया है। शासन से अनुमति मिलने के बाद ही आगे की कार्यवाही हाे पाएगी। हमने शासन काे प्रस्ताव बनाकर भेज दिया है।

पूर्व नपाध्यक्ष ने लिखा पत्र

नर्मदा की बाढ़ के प्रभाव काे राेकने के लिए पूर्व नपाध्यक्ष अखिलेश खंडेलवाल ने नगरीय प्रशासन मंत्री काे पत्र लिखकर बांद्राभान और घानावड़ व एसपीएम पुलिया और डाेंगरवाड़ा राेड पर पिचिन निर्माण की मांग की थी। मामले में शासन की ओर से जिला प्रशासन से जवाब मांगा गया है।

खंडेलवाल ने बताया कि उन्हाेंने यदि घानावड़ में पिचिन बनती है ताे मालाखेड़ी-बांद्राभान राेड पर पानी नहीं भरेगा। साथ ही एसपीएम पुलिया के पास बाढ़ का पानी राेके जाने से संजय नगर,महिमा नगर और ग्वालटाेली के क्षेत्र डूबने से बचाए जा सकेंगे।

यहां से शहर में आता है बाढ़ का पानी

शहर में नर्मदा का बैकवाॅटर भीलपुरा-बीटीआई क्षेत्र, एसपीएम पुलिया और डाेंगरवाड़ा राेड से आता है। वहीं आदमगढ़ क्षेत्र में नालाें का पानी एकत्र हाेने के कारण बाढ़ का प्रभाव बढ़ जाता है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंटीचर की नौकरी छोड़ रोटी बेचने का स्टार्टअप शुरू किया, दो साल में 30 लाख रुपये पहुंचा टर्नओवर - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- ईश्वरीय सत्ता तथा अध्यात्म पर बढ़ता आपका विश्वास आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रहा है। आप एक नए जोश व आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहेंगे और सफल भी होंगे। अध्ययनरत ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें