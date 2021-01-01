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दीनदयाल रसाेई:सीएम 25 काे ऑनलाइन करेंगे शुभारंभ; 50 से ज्यादा लाेग एक साथ कर सकेंगे भोजन

होशंगाबाद2 घंटे पहले
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बस स्टैंड पर पुराने आरटीओ ऑफिस में बनी दीनदयाल रसाेई के लिए सभी तैयारी पूरी हाे गई है। पुराने आरटीओ कार्यालय में दीनदयाल रसाेई काे बनाने का काम पूरा हाे गया है। भंडार, किचन और लाेगाें काे भाेजन कराने के लिए परिसर काे बनाया गया है। साथ ही सुंदर चित्रकारी के साथ याेजना के बारे में जानकारी दी गई है। दीनदयाल रसाेई याेजना की प्रभारी मयूरी बरबडे ने बताया कि दीनदयाल रसाेई के शुभारंभ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चाैहान ऑनलाइन 25 फरवरी काे करेंगे। इसकी सूचना नपा में आई है।

नपा ने इसकाे शुरू करने के लिए सभी तैयारी पूरी कर ली है। अब बस स्टैंड पर ही दीनदयाल रसाेई याेजना का संचालन हाेगा। यहां पर एक बार में 50 से ज्यादा लाेगाें काे भाेजन कराने के लिए तैयारी है। परिसर में जगह पर्याप्त है। यहां पर ट्रेन और बस से आने जाने वाले लाेगाें काे भी भाेजन मिल सकेगा। इससे शहर में आने वाले श्रद्धालुओं को भी भोजन मिलेगा।

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