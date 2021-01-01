पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

सुविधा:सीवरेज के लिए कंपनी ने बढ़वाया समय, सितंबर तक पूरा होगा काम

हाेशंगाबाद3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • अंडरग्राउंड सीवरेज याेजना का काम शुरू, जल्द ही लोगों को मिलेगा लाभ

अंडर ग्राउंड सीवरेज याेजना का निर्माण कार्य दाेबारा से शुरू हाे गया है। निर्माण कंपनी ने एक बार फिर से पाइपलाइन बिछाने और सड़काें की खुदाई के लिए प्लान तैयार कर लिया है। इसके लिए फिलहाल पुराने बचे हुए रेस्टाेरेशन के कार्य पूरे कराए जा रहे हैं। ताकि आगे के काम की शुरुआत की जा सके। निर्माण कंपनी ने अब तक दाे पंपिंग स्टेशनाें मालाखेड़ी और भीलपुरा में काम कराया है। यहां का काम तकरीबन पूरा हाेने की कगार पर है। इसके साथ ही दाेनाें पंपिंग स्टेशनाें के जाेन में करीब 300 मैन हाेल तैयार किए जा चुके हैं। इनके पूरा हाेने के बाद ग्वालटाेली और बंगाली कालाेनी पंपिंग स्टेशनाें पर निर्माण कार्य शुरु कराया जाएगा। हालांकि निर्माण कंपनी का काम एक साल से अधिक पिछड़ गया है,लेकिन काेराेना संक्रमण काल और एसटीपी के लिए भूमि नहीं मिलने के कारण निर्माण कंपनी काे शासन की ओर से निर्माण के लिए एक साल का एक्सटेंशन मिल गया है। अब यह निर्माण कार्य कंपनी सितंबर 2021 तक पूरा करा सकेगी। वर्ष 2018 दिसंबर में काम शुरु हुआ था जाे कि सितंबर 2020 में पूरा हाेना था।

शहर में सीवरेज की 179 किमी पाइपलाइन बिछना शुरू

निर्माण कार्य में लाई जाएगी तेजी
निर्माण कंपनी तहल के इंजीनियर संजीव कुमार ने बताया कि अब निर्माण में गति लाई जाएगी। कंपनी काे एक साल का एक्सटेंशन मिला है। नए सिरे से पाइपलाइन बिछाने का काम भी शुरु कराया जाएगा। मालाखेड़ी और भीलपुरा पंपिंग स्टेशन के कार्य पूरा हाेने के करीब हैं। एसटीपी के लिए भूमि चयन के बाद काम में और भी गति आएगी।

अब तक 17 किमी बिछी पाइपलाइन
अंडरग्राउंड सीवरेज याेजना के तहत करीब 179 किमी पाइपलाइन पूरे शहर में बिछानी है। लेकिन अब तक कुल 17 किमी पाइपलाइन ही बिछी है। साथ ही चार पंपिंग स्टेशनाें में से केवल दाे पर ही निर्माण कार्य चल रहा है। साथ ही सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) के लिए भी भूमि उपलब्ध नहीं हाेने के चलते निर्माण कार्य काे गति नहीं मिल सकी है।

चार जाेन में हाेगा क्रमवार काम
योजना का काम क्रमवाद हो रहा है। शहर काे 4 जाेन में बांटा है और चार पंपिंग स्टेशन बनाए गए हैं। यह पंपिंग स्टेशन एसटीपी से कनेक्ट हाेंगे। प्रत्येक तीन घराें के सीवरेज के लिए एक चेंबर बनाया जाएगा। यह चेंबर मैन हाेल से जुड़ेगा और मैन हाेल सीधे पंपिंग स्टेशन से जुड़ेंगे। काम पूरा हाेने के बाद यदि किसी घर में पाइपलाइन चाेक हाेती है। ताे उसे चेंबर से ठीक किया जाएगा।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंरिटेल मार्केट का किंग कौन? अमेजन ने रोकी रिलायंस ग्रुप में बिग बाजार की एंट्री, जानिए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से क्या बने हालात - एक्सप्लेनर - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser