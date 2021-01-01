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विरोध:सहकारी समिति कर्मचारियों ने मांगाें काे लेकर साैंपा ज्ञापन, आज से करेंगे कलमबंद आंदाेलन

हाेशंगाबाद3 घंटे पहले
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  • समिति के कर्मचारियों काे सरकारी कर्मचारियों की तरह सुविधा देने की मांग

सहकारी समिति कर्मचारी संघ ने बुधवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन कर एसडीएम आदित्य रिछारिया काे मुख्यमंत्री, सहकारिता मंत्री, और खाघ मंत्री के नाम ज्ञापन साैंपा। ज्ञापन में पदाधिकारियों ने बताया मप्र सहकारिता समिति कर्मचारी महासंघ भोपाल के आव्हान पर पूरे मप्र में 4 फरवरी से विशाल आंदोलन होने जा रहा है। जिला के समिति स्तर के समस्त कर्मचारी जूनियर समिति प्रबंधक, विक्रेता लिपिक, भृत्य ऑपरेटर तथा प्राइवेट समितियां एवं भड़ार के कर्मचारियों काे सरकारी कर्मचारियों की तरह सुविधाएं और लाभ दिया जाए। 4 फरवरी काे कलमबंद आंदोलन हाेगा। प्रवक्ता हेमंत परसाई ने बताया कि ज्ञापन के दाैरान सभी समिति के प्रबंधक, सहायक प्रबंधक और अन्य कर्मचारी शामिल रहे।

इन मांगाें के लिए हाे रहा आंदाेलन
कर्मचारीयाें काे नियमित करने, पीडीएस राशन में कटाेती, वेतन भत्ते, कमीशन की मांग एफआईआर वापस लेने की मांग, हटाए गए कर्मचारियों काे वापस रखने, नई भर्ती करने की मांग शामिल है।

ऐसे हाेगा आंदाेलन

  • 3 फरवरी काे ज्ञापन साैंपा
  • 4 काे सभी ब्लाकाे में ज्ञापन के साथ कलमबंद आंदाेलन मांगाें के आदेश पारी हाेने तक जारी रहेगा।
  • 18 काे मुख्यमंत्री के आवास का धेराव भाेपाल में हाेगा।
  • 19 राेशनपुरा पर चक्काजाम और इच्छा मृत्यू की मांग हाेगी।
  • आंदाेलन के दाैरान जिले की सभी उचित मूल्य की दूकानें बंद रहेगी।
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