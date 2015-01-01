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स्वच्छ सर्वेक्षण 2021:स्वच्छता रैंकिंग में रोड़ा बनेगा कोरीघाट नाला, गंदे पानी का ट्रीटमेंट नहीं करने पर कटेंगे 700 अंक

हाेशंगाबाद2 घंटे पहले
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सर्वे के लिए इस बार नहीं अाएगी दिल्ली की टीम
  • प्रदेश के सबसे गंदे शहर का तमगा हटाना रहेगी चुनाैती

2021 में शहर की स्वच्छता की परीक्षा लेने दिल्ली से टीम नहीं आएगी। सरकार ने डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन बंद कर दिया है। अब दिल्ली से काॅल कर पब्लिक से सीधा फीडबैक लिया जाएगा। इस बार गंदे पानी के ट्रीटमेंट पर नंबर रहेंगे।

गार्बेज फ्री सिटी के 1100, ओडीएफ और वाॅटर प्लस के 700 अंक मिलेगी। यानी शहर में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के नहीं बन पाने से नंबर गिरेंगे। कोरी घाट का नाला अभी भी नर्मदा में मिल रहा है। पब्लिक फीडबैक (सिटीजन वॉइस) के 1800 नंबर ही नपा की नैया पार लगा सकते हैं।

1 लाख से 5 लाख के बीच की आबादी वाले शहराें में स्वच्छता सर्वे 6000 अंक का होगा। 2020 के मुकाबले इसमें चार नहीं, बल्कि तीन भाग ही होंगे। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में नई गाइडलाइन में सरकार ने कई बदलाव भी किए हैं।

इस बार सर्टिफिकेशन वाले भाग में ओडीएफ और जीएफसी के साथ इस बार वाॅटर प्लस सर्वे को भी जोड़ा गया है। गंदे पानी का ट्रीटमेंट और उसके वापस उपयोग की स्थिति को परखा जाएगा। सर्विस लेवल प्रोग्रेस में हर तिमाही का आंकलन होगा।

तीन भागाें में बांटी गाइडलाइन

सर्विस लेवल प्रोग्रेस: अंक : 2400

अप्रैल से दिसंबर तक की तिमाही में एक दर्जन से ज्यादा बिंदुओं के आधार पर रैंकिंग। पहली तिमाही 500, दूसरी 700 और तीसरी 1200 अंक की होगी।

सर्टिफिकेशन : अंक 1800

गार्बेज फ्री सिटी के 1100, जबकि ओडीएफ और वाॅटर प्लस के 700 अंक रहेंगे। वाॅटर प्लस के अंक गंदे पानी का कितना ट्रीटमेंट हो रहा है, उस आधार पर दिए जाएंगे।

सिटीजन वाइस : अंक 1800

टीम सीधे दिल्ली से लाेगाें से बात करेगी। वोटर फॉर सिटी एप, हेल्पलाइन, एसएस 2021 पोर्टल, स्वच्छता एप की शिकायतों और निराकरण आधार पर अंक मिलेंगे।

बढ़ाने के लिए यह कर रही कवायद

नपा की स्वच्छता नाेडल उपयंत्री प्रतिमा बिलिया ने बताया शहर के सभी सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालयों व फीकल स्लज ऑपरेटर के साथ ओडीएफ प्लस प्लस के मानकों को पालन करने पर काम किया जा रहा है।

शहर के सार्वजनिक शौचालयों में फिनाइल, नैपकिन, सोडियम हाईप्रोक्लोराइड के अलावा शौचालय कर्मचारी साफ सुथरी ड्रेस पहने इसके लिए भी हिदायत दी जा रही है। साथ ही शौचालय में रजिस्टर, यूजर का नाम, शिकायत व सुझाव आदि भी अंकित करवाने की कवायद की जा रही है। बाहर की ओर लाइट, विज्ञापन पट्टिका आदि भी लगाने को कहा गया है।

जनवरी में हाेगा फाइनल सर्वेक्षण

2021 में स्वच्छता सर्वेक्षण कैसे होगा, इसकी गाइडलाइन के अनुसार ही काम भी किए जा रहे हैं। फाइनल सर्वेक्षण जनवरी में ही होगा।

-माधुरी शर्मा, सीएमओ

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