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कैचअप राउंड:पहले दिन 542 को लगे कोरोना टीके; आज वैक्सीनेशन के कैचअप राउंड का आखिरी दिन

हाेशंगाबाद8 मिनट पहले
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जिले में काेराेना वैक्सीनेशन से छूट गए फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कर्मियाें काे अंतिम दाैर में 3 व 4 फरवरी काे कैचअप राउंड में वैक्सीनेशन शुरू हाे गया है। गुरुवार काे कैचअप राउंड का आखिरी दिन है। बुधवार काे जिले में 542 लाेगाें काे वैक्सीनेशन किया गया।

जिले में 14 सत्र स्थलों पर वैक्सीनेशन किया। इसमें निजी अस्पताल और जिला अस्पताल में सहित ब्लाॅकाें में केंद्र बनाए थे। जिले में अभी तक 5762 हितग्राहियों को कोविड-19 वैक्सीन लगाई जा चुकी है। गुरुवार को वैक्सीनेशन के कैचअप राउंड का आखिरी दिन है।

वैक्सीनेशन की स्थिति

  • होशंगाबाद 130
  • बनखेडी 44
  • पिपरिया 35
  • सोहागपुर 43
  • डोलरिया 35
  • बाबई 35
  • सिवनीमालवा 15
  • इटारसी 45
  • सुखतवा 160
  • कुल 542
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