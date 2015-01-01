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कुत्ते के मालिकाना हक पर झगड़ा:डीएनए सैंपल की रिपोर्ट आने के बाद होगा फैसला लैब्राडोर डॉग टायगर है या कोको

भोपाल/होशंगाबाद23 मिनट पहले
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लैब्राडोर डॉग का शुक्रवार रात को डीएनए सैंपल लिया गया है।  
  • दो मालिकों के दावे के बाद बीच पुलिस उलझी

होशंगाबाद में एक कुत्ते के मालिकाना हक को लेकर विवाद की स्थिति बन गई। पुलिस इसमें उलझ गई और झगड़ा बढ़ा तो कुत्ते के साथ ही उसके पिता के डीएनए सैंपल लिए गए है। डीएनए सैंपल की रिपोर्ट आने के बाद फैसला लिया जाएगा कि कुत्ते का असली मालिक कौन है। एक मालिक द‌वारा इस लैब्राडोर डॉग को टायगर तो दूसरे मालिक द‌वारा कोको नाम दिया गया था। विवाद किस कदर गहरा गया है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि स्थानीय प्रशासन पर जनप्रतिनिधि भी दबाव बना रहे है।मीडियाकर्मी शादाब खान का लैब्राडोर डॉग अगस्त में घर से भाग गया था। उन्होंने अपने डॉग की काफी तलाश की लेकिन वह नहीं मिला तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी। बुधवार के दिन उन्हें पता चला कि छात्र नेता कृतिक शिवहरे एक कुत्ता बेच रहे है जो आपके कुत्ते की तरह ही है। शादाब पहुंचे और उन्होंने उसे अपना ही लैब्राडोर डॉग बताकर पुलिस की मदद से घर ले गए। कृतिक शिवहरे इस दिन शहर से बाहर भोपाल में थे, उन्हें जब इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने कहा कि मैं जब आ जाऊंगा तो बैठकर बात कर लेंगे लेकिन इसके पहले ही पुलिस ने कुत्ता शादाब को सौंप दिया। यही से विवाद की शुरूआत हो गई। कृतिक शिवहरे ने पुलिस से कहा कि आपने मेरी सहमित के बिना कैसे कुत्ता किसी को सौंप दिया। प्रशासन पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों का दबाव दोनों ही पक्ष से आने लगा तो तय किया गया कि कुत्ते का डीएनए टेस्ट करवा लेते है। शादाब के अनुसार उसने यह लैब्राडोर डॉग पचमढ़ी से खरीदा था। कृतिक का कहना है कि उसने लैब्राडोर डॉग इटारसी से खरीदा था। शुक्रवार रात को पशु चिकित्सालय खुलवाकर लैब्राडोर डॉग के डीएनए सैंपल लिए गए है। शनिवार को कुत्ते के पिता जो कि पचमढ़ी में है, उसका सैंपल लिया गया है। पुलिस यह तय नहीं कर सकी है कि सैंपल का मिलान कहां करवाया जाएगा। सागर और भोपाल में डीएनए मिलान की व्यवस्था है। हालांकि इस रिपोर्ट के तैयार होने में समय लग सकता है। यह पहला मामला है जब डॉग का डीएनए करवाया जा रहा है। देहात थाना पुलिस शासन स्तर पर डीएनए जांच करवा रही है। ताकि असल मालिक का पता चल सके।

पुलिस की लापरवाही से एफआइआर की नौबत
देहात थाना पुलिस की लापरवाही और जल्दबाजी से लैब्राडोर डॉग बीमार पड़ गया है। पूरा मामला पीपल फॉर द इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल संगठन (पेटा) संगठन तक पहुंच गया है। पेटा ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताई है। बुधवार से शुक्रवार देर रात तक लगातार कस्टडी बदलते रहने के कारण डॉग की तबीयत बिगड़ गई। उसे 105 डिग्री बुखार रहा। डॉग की दिनचर्या बिगड़ने से उसको लूज मोशन (दस्त) भी लग गए हैं। पेटा संगठन ने इसके लिए पुलिस को जिम्मेदार मानते हुए एफआइआर किए जाने की मांग भी की।
पशु चिकित्सक डॉ. ब्रजेश नेवारिया ने बताया कि डॉग का देहात थाना पुलिस से प्रतिवेदन मिलने के बाद डीएनए टेस्ट के लिए सैंपल लिया गया है। डॉग को 105 डिग्री बुखार है। टीआई हेमंत श्रीवास्तव के अनुसार रिपोर्ट आने के बाद साक्ष्य कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। अभी डॉग को जहां से लेकर आए हैं वहां पर रखवाया गया है।

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