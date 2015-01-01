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डेंगू का डंक:नर्सिंग हाेम में मिले डेंगू मरीजाें की जानकारी विभाग के पास नहीं

खिरकिया/टिमरनीएक घंटा पहले
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  • स्वास्थ्य विभाग निजी चिकित्सकाें की रिपाेर्ट नहीं कर रहा मान्य

बघवाड़ में शुक्रवार काे डेंगू का संदिग्ध मरीज मिला है। इसकी जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम शनिवार काे गांव जाएगी। इधर खिरकिया बीएमओ आरके ओनकर ने कहा सरकारी अस्पताल में एलाइजा टेस्ट में पुष्टि हाेने के बाद ही डेंगू का इलाज दिया जाता है। नर्सिंग हाेम में रेपिड टेस्ट से पुष्टि की जाती है लेकिन हम उसे मान्य नहीं करते।

खिरकिया के आनंद नगर में डेंगू की पुष्टि हाेने के बाद भी नप व स्वास्थ्य विभाग सफाई सर्वे और जागरूकता काे लेकर सक्रिय नहीं हुआ है। पानी का जमाव हाेने से मच्छर बढ़ रहे हैं। नप ने कीटनाशक का छिड़काव व फागिंग शुरू नहीं कराया। बीएमओ ओनकर ने बताया कि डेंगू संदिग्ध एक भी मरीज अभी सरकारी अस्पताल में नहीं आया है।

निजी डाॅक्टराें की जांच के बाद पुष्टि हाेने वाला काेई मरीज भी अस्पताल नहीं आया। जबकि हकीकत यह है कि शहर में ही एकमात्र नर्सिंग हाेम में डेंगू के करीब 15-18 संदिग्ध जांच कराने पहुंचे हैं। जिनका इलाज किया गया। इनमें करीब 12 ताे शहरी इलाके के हैं। इसके अलावा शहर के अन्य प्राइवेट डॉक्टरों के पास भी लोग पहुंच रहे हैं।

बघवाड़ में मिला डेंगू का संदिग्ध मरीज, आज जांच करने जाएगी टीम

टिमरनी : शुक्रवार काे बघवाड़ में डेंगू का एक संदिग्ध मरीज मिला है। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग व मलेरिया विभाग सतर्क हुआ है। बघवाड़ में शनिवार काे टीम भेजी जाएगी। बीएमओ डाॅ. एमके चौरे ने बताया संदिग्ध मरीज मिला है, जिसकी जांच के लिए शनिवार काे टीम गांव भेजी जाएगी। मालूम हाे गांव में डेंगू के कुछ मरीज मिले थे, जाे निजी नर्सिंग हाेम से ठीक हाेकर घर लाैट चुके हैं। जिनकी जानकारी स्वास्थ्य विभाग के पास नहीं है।

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