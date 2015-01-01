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पेटा ने जताई नाराजगी:डाॅग को 105 डिग्री बुखार, पेटा एडमिन बोलीं- टीआई पर कराएंगे एफआईआर

हाेशंगाबादएक घंटा पहले
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डॉग को डीएनए सैंपल के लिए ले जाते
  • डीएनए टेस्ट से हाेगी डॉग के मालिक की पहचान, शुक्रवार काे देहात थाने में लिए सैंपल
  • पेटा इसलिए नाराज-पुलिस ने जल्दबाजी में बदली कस्टडी, बार-बार बुलाया थाने

देहात थाना पुलिस की लापरवाही और जल्दबाजी से लैब्राडाेर डाॅग बीमार पड़ गया है। डाॅग टाइगर है या काेकाे इसका संशय अब तक बरकरार है वहीं मामला पीपल फाॅर द इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल संगठन (पेटा) संगठन तक पहुंच गया है। पेटा ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताई है। बुधवार से शुक्रवार देर रात तक लगातार कस्टडी बदलते रहने के कारण डाॅग की तबीयत बिगड़ गई।

उसे शुक्रवार शाम काे 105 डिग्री बुखार रहा। तना ही नहीं डाॅग की दिनचर्या बिगड़ने से उसकाे लूज माेशन (दस्त) की लग गए हैं। देहात थाना पुलिस बुधवार काे ही अगर डाॅग के सही मालिक की पहचान कर मालिकाना हक की पड़ताल करके सुपुर्द करती ताे यह नाैबत नहीं आती।

इधर, सही मालिक की पहचान के लिए अब लैब्राडाेर डाॅग का डीएनए टेस्ट हाेगा। शुक्रवार रात 8.30 बजे पशु चिकित्सालय में डाॅग काे पुलिस के साथ भेजकर उसका सैंपल करवाया। सैंपल पचमढ़ी में मौजूद उसके फादर से मिलाए जाएंगे। पशु चिकित्सक डाॅ. ब्रजेश नेवारिया ने बताया कि डाॅग का देहात थाना पुलिस से प्रतिवेदन मिलने के बाद डाॅग का डीएनए टेस्ट के लिए सैंपल लिया गया है। डाॅग काे 105 डिग्री बुखार है।

मेनका तक मामला पहुंचाने का दावा

पहले दिन डाॅग काे मीडियाकर्मी शादाब खान काे साैंप दिया गया फिर गुरुवार काे वह शादाब के घर रहा लेकिन शुक्रवार की शाम काे उसे फिर कृतिक शिवहरे काे घर ले जाने के लिए दिया गया। इस घटनाक्रम में डाॅग काे 105 डिग्री बुखार आ गया और उसे दस्त लग गए।

पूरे मामले की जानकारी जब पीपल फाॅर द इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल संगठन (पेटा) के पदाधिकारियाें काे लगी ताे उन्हाेंने मामले में संज्ञान लिया। पेटा की स्टेट एडमिन स्वाति गाैरव भदाैरिया ने बताया कि डाॅग के साथ क्रूर व्यवहार करने वाले टीआई पर एफआईआर करवाई जाएगी। पूरा मामला पेटा प्रमुख सांसद मेनका गांधी को बताया जाएगा।

जिले में पहली बार होगा डाॅग का डीएनए टेस्ट

डाॅग के मालिकाना हक काे लेकर चल रहे विवाद में डाॅग का डीएनए करवाया जा रहा है। यह पहला मामला है जब डाॅग का डीएनए करवाया जा रहा है। देहात थाना पुलिस शासन स्तर पर डीएनए जांच करवा रही है। ताकि असल मालिक का पता चल सके। देहात थाना पुलिस पचमढ़ी से डाॅग के फादर का सैंपल लेने जाएगी।

शुक्रवार को भी खींचतान

शुक्रवार को भी डॉग की कस्टडी के लिए खींचतान रही। पुलिस कृतिक काे डाॅग साैंप रही थी। शादाब का कहना था कि डीएनए करवाया जाए। तब टीआई ने डीएनए की तैयारी की।

बिना जांच के टीआई ने डाॅग की कस्टडी काे बदला और डाॅग बीमार हुआ है ताे टीआई पर पशु क्रूरता अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी। मेनका गांधी काे सूचना देंगे।

-स्वाति भदाैरिया, पेटा एडमिन

पुलिस ने डाॅग के डीएनए के लिए सैंपल करवाया है। रिपाेर्ट आने के बाद साक्ष्य कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। अभी डाॅग काे जहां से लेकर आए हैं वहां पर रखवाया गया है।

-हेमंत श्रीवास्तव, टीआई

नपाकर्मी के पीटने से कुत्ते की माैत, थाने में शिकायत

इधर, सारनी के वार्ड 11 में लाेगाें काे काटने की कोशिश कर रहे कुत्ते को नपाकर्मी ने पीटा। इससे कुत्ते की मौत हो गई। इस पर पशु प्रेमियों ने नपाकर्मी की शिकायत थाने में की। नपा अब कर्मचारी से स्पष्टीकरण मांगेगी।

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