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नई सुविधा:बिजली बिल की वसूली पीओएस मशीन से होगी, समय और कागज बचेगा, उपभोक्ता को प्रिंटेड रसीद मिलेगी

हाेशंगाबाद3 घंटे पहले
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  • शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली बिल वसूली के लिए सर्किल में मैन्युअल काम होगा खत्म

बिजली कंपनी अब घर-घर पहुंचकर बिल वसूली काे हाईटेक पद्धति से करेगी। सर्किल के हरदा-हाेशंगाबाद जिले में उपभाेक्ताओं से अभी तक रसीद गड्डी से बिजली बिल वसूल कर रसीद दी जाती थी। अब बिल वसूली पाॅइंट ऑफ सेल (पीओएस) से होगी। इससे बिजली कंपनी का समय और रसीद गड्डी के लिए कागज की बचत की जा सकेगी। बिजली कंपनी के आईटी प्रबंधक निपुण सिंघल ने बताया होशंगाबाद-हरदा जिले में बिजली कंपनी उपभोक्ताओं के लिए नई सुविधा शुरू करने जा रही है। जिससे अब शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली बिल वसूली पीओएस मशीन से की जाएगी। इससे बिजली बिल का मैनुअल काम खत्म होगा। एन्ड्रॉइड युक्त हाेगी पीओएस मशीन: बिजली कंपनी ने एन्ड्रॉइड युक्त पीओएस मशीन खरीदी हैं। जिसमें टच स्क्रीन सुविधा हाेगी। कस्टमर आईडी डालते ही अकाउंट खुल जाएगा। तुरंत बिल जमा राशि करते ही उसकी प्रिंटर से रसीद मिलेगी।

यह होंगे फायदे

कागज बचेगा :- बिजली कंपनी जिले भर में बिल वसूली के लिए एमआर बुक की प्रिंटिंग करवाती थी। एक बुक में करीब 50 रसीद ही कट पाती थी। लेकिन अब रसीद नहीं बल्कि पीओएस मशीन से प्रिंट मिलेगा।
समय की बचत:- बिजली कंपनी के कर्मचारी फील्ड में गांव व शहर से बिजली बिल वसूली करके लाते हैं। इसके बाद उन्हें ऑफिस पहुंचकर रसीद की एंट्री ऑनलाइन करना पड़ता था। लेकिन अब यह व्यवस्था खत्म हाे जाएगी।
प्रिंटेड रसीद:- बिजली उपभाेक्ताओं काे बिल जमा करते ही प्रिंट रसीद मिलती है। उनकी जमा राशि तुरंत कंपनी के साॅफ्टवेयर पर दिखाई देने लगेगी।

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