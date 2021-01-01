पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

  • Hindi News
  • Local
  • Mp
  • Hoshangabad
  • Farmers Getting Upset Due To Loss Of Crop Due To Brick kiln; Villagers Have Been Complaining For The Past Two Years

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

परेशानी:ईंट-भट्टाें से खराब हो रही फसल, नुकसान से किसान हो रहे परेशान; दाे साल से शिकायत कर रहे ग्रामीण

हाेशंगाबाद2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
होशंगाबाद। जिले में इस तरह ईंट-भट्‌टे संचालित हो रहे हैं। इनसे ग्रामीण परेशान हैं। - Dainik Bhaskar
होशंगाबाद। जिले में इस तरह ईंट-भट्‌टे संचालित हो रहे हैं। इनसे ग्रामीण परेशान हैं।
  • दाे साल से निरंतर शिकायताें के बाद भी अब तक नहीं हुआ समाधान

बांद्राभान, रायपुर और घानाबड़ क्षेत्र में ईंट भट्टाें के संचालन से किसान परेशान हाे रहे हैं। किसानाें का कहना है कि ईंट भट्टाें के कारण उनके खेत की हरी-भरी फसल खराब हाे रही हैं। साथ ही खेताें में कटाव हाे रहा है। किसानाें ने बताया कि बारिश के समय ईंट भट्टाें के लिए खाेदी गई खाई में पानी भरने के कारण मिट्टी का कटाव हाेता है और खेत खराब हाे रहे हैं।

किसानाें का आराेप है कि लंंबे समय से ईंट भट्टा संचालकाें के खिलाफ शिकायत के बाद भी अब तक इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं ईंट भट्टा संचालक जेसीबी से खेताें की मिट्टी की खुदाई कराते हैं जिसके कारण खेताें में गहरे गड्ढाे हाे रहे हैं जाेकि आमजन के लिए दुर्घटना का कारण भी बन सकते हैं। साथ ही भट्टाें में लकड़ी का उपयाेग हाेने के चलते पेड़ाें की कटाई की शिकायतें भी आसपास के ग्रामीण क्षेत्राें से आ रही हैं।

ग्रामीण दाे साल से कर रहे शिकायत
घानाबढ़ बांद्राभान राेड के किसान अजय वर्मा ने बताया कि उनके खेत में ईंट भट्टे के धुंए और धूल के कारण फसल प्रभावित हाे रही है। उनके खेत के पास ही ईंट भट्टा संचालित हाे रहा है। जिसकाे लेकर वे पिछले दाे साल से शिकायत कर रहे हैं। साथ ही आसपास के कई किसानाें ने भी शिकायत की है, लेकिन कार्रवाई नहीं हाेने के कारण किसान चिंतित हैं। हाल ही में कमिश्नर कार्यालय में भी ईंट भट्टा संचालकाें के खिलाफ शिकायत की थी।

किसानों के खेत खराब हाे रहे
रायुपर के किसान इंद्र सिंह ने बताया कि ईंट भट़्टों के बेतरतीब संचालन से भट्टाें के आसपास के खेत खराब हाे रहे हैं। भट्टाें के लिए खुदाई अत्यधिक हाेने के कारण खेताें के कटाव का खतरा बढ़ गया है। बांद्राभान,घानाबड़ और तवा-नर्मदा नदी के किनार पर बसे गांव में प्रति वर्ष बारिश में बाढ़ के कारण वैसे भी खेताें का कटाव हाेता है। वहीं खेताें में मशीनाें से ईंट भट्टाें के लिए खुदाई से यह समस्या बलवती हाेती जा रही है। आधा दर्जन से अधिक किसानाें ने शिकायत की है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबडगाम में लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकी गिरफ्तार, DDC चुनाव जीतकर आए मेंबर्स पर हमले की फिराक में थे - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser