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बालक गंभीर बीमारी से ग्रस्त:पिता ने मस्कुलर डिस्ट्राॅफी बीमारी से ग्रस्त पुत्र की मदद के लिए कृषि मंत्री कमल पटेल से मांगी मदद

खिरकिया43 मिनट पहले
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छीपाबड़ निवासी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी (डीएमडी) बीमारी से ग्रस्त 16 वर्षीय बालक के पिता ने गुरुवार काे प्रदेश के कृषि मंत्री से उनके निवास पर मुलाकात की। सुरेंद्र मीणा का बालक विकास मीणा इस गंभीर बीमारी से ग्रस्त है।

पिता से पुत्र की समस्या सुनने के बाद कृषि मंत्री ने सांसद से बालक की बीमारी के बारे में चर्चा कर पूरा सहयोग करने, बालक को तुरंत इलेक्ट्रॉनिक व्हील चेयर देने तथा मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री से भी इस बीमारी के बारे में बात करने का आश्वासन दिया।

प्रधानमंत्री व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री काे पत्र लिखने की बात कही। पटेल ने कहा कि बालक की मदद के लिए हरसंभव प्रयास किए जाएंगे। पिता के साथ कृषि मंत्री से मिलने पहुंचे केवलराम मीणा, कन्हैयालाल जिराती, रमेश सुलानिया, सुरेंद्र मीणा सभी लोगों ने बालक के उपचार के लिए मदद करने की मांग की।

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