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शॉर्ट सर्किट से लगी आग:चलती कार में लगी आग, धुआं देख ड्राइविंग सीट से उतरकर रेलकर्मी ने बचाई जान

होशंगाबाद2 घंटे पहले
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चलती कार में आग
  • न्यूयार्ड पुलिस चाैकी के पास जली कार, शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा कारण

न्यूयार्ड में गुरुवार को एक चलती कार में आग लग गई। आग लगते ही रेलकर्मी कार से उतरकर दूर चले गए। यह घटना न्यूयार्ड पुलिस चौकी के पास गुरुवार को दोपहर लगभग 2 बजे हुई। डीजल शेड में तकनीशियन संतोष निवारिया ड्यूटी से घर सोनासांवरी जा रहे थे।

बताया गया कि पीछे की डिक्की में वायरिंग की शाॅर्ट सर्किट से आग लगी। रेलकर्मी निवारिया ही कार चला रहे थे। कार में उनके अलावा कोई नहीं था। कार से धुआं उठते ही वे नीचे उतर गए। कुछ ही देर में काले धुएं के साथ आग की लपटें उठने लगीं। लोग अपने घरों से बाहर आ गए। कुछ देर के लिए यार्ड रोड पर आवागमन रुक गया।

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