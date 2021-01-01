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लूट का खुलासा:पेट्रोल पंप के पूर्व कर्मी ने लूटे थे 2.60 लाख रुपए; 1.51 लाख नकद, पिस्टल, चोरी की बाइक जब्त

पिपरिया2 घंटे पहले
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  • पिपरिया में वारदात हुई थी, आरोपी का रिश्तेदार भी शामिल, दाे गिरफ्तार

बाइक पर कैश लेकर जा रहे पालीवाल पेट्रोल पंप के दाे कर्मचारियों से 28 जनवरी काे हुई 2.60 लाख की लूट का मास्टरमाइंड पंप का पूर्व कर्मचारी ही निकला। थाना मंगलवारा पुलिस ने पालीवाल पेट्रोल पंप के पूर्व कर्मचारी अनिल दुबे और उसके चचेरे रिश्तेदार पूनम ठाकुर को गिरफ्तार कर लूटी गई राशि बरामद कर ली है। इन लोगों के पास से पुलिस को चोरी की बाइक और एक पिस्टल जिंदा कारतूस के साथ मिली है।

एसडीओपी शिवेंदु जोशी ने बताया टीआई उमेश कुमार तिवारी ने टीम के साथ मामले की जांच की। आरोपी अनिल दुबे के पास से पुलिस को 1.51 लाख रुपए नकद, एक पिस्टल, एक मैगजीन, दो जिंदा कारतूस और एक चाेरी की बाइक मिली है। अन्य आरोपी पूनम ठाकुर से 90 हजार नकद और लूट की रकम 7 हजार रुपए से खरीदा मोबाइल मिला है। पूनम ने तीन हजार रुपए दरवाजे बनवाने में खर्च कर दिए।

गाैरतलब है कि अनिल दुबे पहले पालीवाल पेट्रोल पंप पर काम करता था। पेट्रोल पंप कर्मचारी संजय वर्मा अपने एक अन्य साथी के साथ पेट्रोल पंप से धनराशि लेकर संचालक शैलेंद्र पालीवाल (दीपू) के घर जा रहे थे। उसी समय अनिल ने पूनम के साथ मिलकर कर्मचारी संजय वर्मा और उनके साथी की आंखों में मिर्च डालकर लूट की थी। दोनों कर्मचारी ड्यूटी बदलाने के बाद कैश लेकर पंप संचालक को हैंडओवर करने जा रहे थे।

एक दर्जन पूर्व कर्मचारियों को रिकॉर्ड खंगाला
एसपी संतोष सिंह गौर और एएसपी अवधेश प्रताप सिंह के निर्देशन पर पुलिस टीम ने जांच की। लगभग ढाई साल पहले खुले पेट्रोल पंप पर वर्तमान में काम ना करने वाले लगभग एक दर्जन कर्मचारियों के बारे में पुलिस ने जानकारी जुटाई। कर्मचारियाें के परिवार के साथ अन्य पड़ताल की। इसमें पता चला कि आरोपी अनिल दुबे पाल मोहल्ला मंडीदीप में रहता है। वारदात के समय वह पिपरिया में था। पूछताछ की ताे लूट का खुलासा हुआ।

पंप संचालक ने पुलिस को दी प्रोत्साहन राशि
पालीवाल पेट्रोल पंप के संचालक शैलेंद्र पालीवाल दीपू ने पुलिस की तत्परता और बेहतर कार्यप्रणाली के लिए मंगलवारा पुलिस को 21 हजार की प्रोत्साहन राशि का चेक दिया। पुलिस अधिकारियाें ने भी पेट्राेल पंप कर्मचारियाें के सहयाेग की सराहना की।

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