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भारत की हथकरघा विरासत का जश्न हैण्डलूम खादी:ग्राहकों को लुभा रहा है हैंडलूम खादी शॉपिंग सेंटर

होशंगाबाद25 मिनट पहले
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कामाख्या गार्डन में संचालित दीपावली स्पेशल भारत की हथकरघा विरासत का जश्न हैण्डलूम खादी शॉपिंग सेंटर हथकरघा वस्त्रों की प्रदर्शनी एवं बिक्री लोगों को काफी लुभा रही है।

यहां खादी के वस्त्रों पर 20% की छूट दी जा रही है जिसमें मेरठ की खादी शर्ट, कुर्ता-पायजामा, जैकेट, खादी के कॉटन सूट, मेरठ की खादी का अनेक भंडार, खादी की काटन कुर्ती, बनारस सिल्क साड़ी एवं ड्रेस मटेरियल, चंदेरी साड़ी, बिहार का मधुवन प्रिंट साड़ी सूट एवं ड्रेस मटेरियल महिलाओं एवं युवतियों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। शॉपिंग सेंटर के संचालक ने बताया कि यह प्रदर्शनी 22 नवंबर तक रोज सुबह 10 बजे से रात्रि 10 बजे तक लोगों की खरीदी के लिए उपलब्ध है।

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