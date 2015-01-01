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  • If The Husband Did Not Reach Home With Jaggery For Worshiping, The Wife Beat The Mangery, The Village Chichali Incident, The Police Registered A Case

घरेलू हिंसा:पूजन के लिए गुड़ लेकर घर नहीं पहुंचा पति तो पत्नी ने माेंगरी से कर दी पिटाई, ग्राम चीचली की घटना, पुलिस ने किया केस दर्ज

सोहागपुरएक घंटा पहले
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प्रतिकात्मक फोटो

चीचली गांव में करवा चौथ के दिन पूजा के लिए गुड़ ना लाने से नाराज पत्नी ने पति की मोंगरी से पिटाई लगा दी। पति के सिर में चोटें आई हैं। प्रधान आरक्षक वीरेंद्र शुक्ला ने बताया बुधवार रात 10 बजे प्रभु दयाल पिता बदामीलाल अहिरवार (30) निवासी चीचली घर पहुंचा।

उसकी पत्नी ने करवा चौथ का व्रत रखा था। पत्नी ने प्रभु दयाल से पूजन के लिए गुड़ लाने को कहा था लेकिन वह गुड़ ले जाना भूल गया। इसी बात को लेकर पति-पत्नी के बीच झगड़ा हो गया। नाराज पत्नी ने प्रभुदयाल की माेंगरी से पिटाई कर दी। इससे प्रभु दयाल के सिर में गंभीर चोटें आई।

घटना की जानकारी लगने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को इलाज के लिए अस्पताल लेकर आई जहां पर उसका उपचार चल रहा है पुलिस ने फरियादी की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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