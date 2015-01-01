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  • In The Name Of Lining, The People Are Not Giving Water In The Canal Of The Tail Area, If Water Is Not Available In Two Days, The Farmers Will Picket

किसान संघ ने गुरुवार एसडीएम काे ज्ञापन दिया:लाइनिंग के नाम पर टेल क्षेत्र की नहर में नहीं दे रहे पानी, दो दिन में पानी नहीं मिला तो किसान देंगे धरना

खिरकिया41 मिनट पहले
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भारतीय किसान संघ ने गुरुवार एसडीएम काे ज्ञापन दिया। ज्ञापन में चौकड़ी, लाेधिखेड़ी, पाहनपाट, सारंगपुर, कुड़ावा के किसानों को खिरकिया नहर टेल क्षेत्र व माइनरों में पानी नहीं मिलने की समस्या बताई।

लाइनिंग के नाम पर टेल क्षेत्र के किसानों को पानी नहीं दिया जा रहा है। जानबूझकर किसानों की बोवनी लेट कर रहे हैं। लाइनिंग के नाम पर मूंग के लिए भी पानी नहीं दिया जाएगा। पिछले साल भी नहीं दिया गया था। किसानाें ने कहा कि इस साल मूंग के लिए पानी लेकर ही रहेंगे।

अगर 2 दिन में टेल क्षेत्र में पानी नहीं पहुंचता है तो किसान संघ क्षेत्र के किसानाें के साथ अनिश्चितकाल के लिए धरना आंदोलन करेगा। किसानाें ने कहा कि चाैकड़ी साेसाइटी किसानाें पर बेवजह अतिरिक्त कर्ज निकाल रही है। इस मामले की एक सप्ताह में जांच की जाए।

किसानों को यूरिया लिए भटकना पड़ रहा है। सभी सोसाइटियों में नकद वितरण व्यवस्था शुरू की जाए। ज्ञापन देते समय किसान संघ के मुकेश गौर, विनोद राजपूत, विष्णुप्रसाद गौर, रमेश सौनेर, कमलसिंह राजपूत, नरेंद्र राजपूत आदि माैजूद थे।

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