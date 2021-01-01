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रखरखाव:रेलवे रैक प्लेटफाॅर्म मार्ग में लोहे की रॉड व प्लेट निकली, दुर्घटना की आशंका

हाेशंगाबाद3 घंटे पहले
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रेलवे के रैक प्लेटफार्म का रखरखाव ठीक से नहीं होने से उसकी हालत खराब हो रही है। राेड पर गड्ढों और टूट-फूट के बीच लोहे की रॉड निकल आई हैं, जिनमें ट्रकों के दुर्घटनाग्रस्त होने की आशंका बढ़ गई है। यही नहीं प्लेटफार्म के लिए जो रोड बनाई गई थी वह भी खराब हो गई है। स्टेशन प्रबंधक एसपी सिंह का कहना है सुधार कार्य स्वीकृत हो चुका है पर अभी अनाज परिवहन का लोड ज्यादा होने के कारण काम करा पाना संभव नहीं हो पा रहा है।
लगातार होती हैं मालगाड़ी लोड : बता दे कि पिपरिया से बड़ी मात्रा में अनाज का निर्यात और यूरिया, डीएपी का आगमन किया जाता है। एक माह में यहां 30 के आसपास मालगाड़ी लोड की जाती हैं। इसी के साथ पिपरिया से लगे शहरों के लिए खाद भी मालगाड़ी के माध्यम से आती है। इन सब के लिए रेलवे का रैक प्लेटफार्म बना हुआ है, जिस पर ट्रकों का दबाव रहता है। काफी समय से इस प्लेटफार्म की ओर ध्यान न दिए जाने के कारण इसकी हालत लगातार खराब होती जा रही है।

रैक पहुंच मार्ग की हालत भी खराब
रेलवे रैक प्लेटफार्म तक पहुंचने के लिए इटारसी एंड से एक सीमेंट रोड बनाई गई थी। रोड जहां से शुरू होती है वहां बड़ा हिस्सा टूट गया है। यहां लोहे की रॉड बाहर निकल आई हैं। यहां से हमेशा ही अनाज के ट्रक और ट्रालीयों का आवागमन होता है। रोड टूट जाने के कारण बने बड़े गड्ढे और लोहे की रॉड के कारण यहां भी हादसे की आशंका बन गई है।
मार्ग का सुधार कार्य स्वीकृत हो चुका है
^रैक प्लेटफार्म और पहुंच मार्ग का सुधार कार्य स्वीकृत हो चुका है। मार्च तक अनाज परिवहन का लोड ज्या रहेगा। हमे जैसे ही 10 से 15 दिन का समय मिलेगा सुधार कार्य करा दिया जाएगा।
एसपी सिंह, स्टेशन प्रबंधक पिपरिया।

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