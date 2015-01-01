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स्ट्रगल से डरे नहीं, डटे रहे:‘दरबार’ मूवी में रजनीकांत का मेकअप करने वाले इटारसी के देव को मिला दादा साहब फाल्के अवाॅर्ड

हाेशंगाबाद2 घंटे पहले
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अवाॅर्ड लेते देव सोनिया (बीच में)

फिल्म सिटी में याेगदान के लिए व्यक्ति विशेष काे दिया जाने वाला दादा साहब फाल्के सम्मान इटारसी के देव मेहरा साेनिया काे मिला है। देव फिल्म सिटी में मेकअप आर्टिस्ट हैं।

रजनीकांत की फिल्म दरबार में मुंबई में रजनीकांत और पूरी टीम का मैकअप करने के लिए देव काे मुंबई में 2020 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला है। देव ने मुंबई पहुंचकर संघर्ष किया और छाेटे पर्दे के सीरियल्स के सेट पर मेकअप आर्टिस्ट के हेल्पर के ताैर पर काम किया।

काम सीखा और फिर बड़े पर्दे के अार्टिस्ट देव काे मैकअप के लिए आमंत्रित करने लगे। शाहरुख खान की रहीस, जीराे फिल्म के बाद रजनीकांत की दरबार फिल्म में भी टीम के मेकअप आर्टिस्ट बने देव काे उनके काम के लिए दादा साहब फाल्के अवाॅर्ड दिया गया।

संगीत से शुरुआत और मैकअप में बनाया कॅरियर : 12 बंगला वेंक्टेश नगर निवासी देव के पिता प्रेमनारायण साेनिया रेलवे से रिटायर्ड हैं। देव ने इटारसी में ही जितेंद्र राजवंशी के मार्गदर्शन में संगीत का प्रशिक्षण लिया। सुपर सिंगर रियलिटी शाे में किस्मत आजमाई फिर मैकअप आर्टिस्ट बनने मुंबई पहुंच गए। देव बताते हैं संगीत शिक्षक जितेंद्र ने उन्हें सकारात्मक प्रेरणा दी। मुंबई में माेहन यादव ने देव के टैलेंट काे समझा और सहयाेग किया।

सीरियल से अवाॅर्ड तक ऐसा रहा सफर

  • पहली बार देव ने पिया का घर प्यारा लगे सीरियल में मैकअप अार्टिस्ट बने।
  • मेकअप आर्टिस्ट अमित कछुआ ने पहला ब्रेक दिया ओर डाेली अरमानाें की सीरियल में काम किया। फिर तारक मेहता का उल्टा चश्मा में चंपक चाचा, दया बेन सहित सभी कैरेक्टर का मैकअप किया।
  • गणेश आचार्य, दुबई की शिरीन फरीद के पर्सनल मैकअप आर्टिस्ट बने।
  • शाहरुख खान की रहीस, जीराे मूवी के बाद दरबार मूवी में काम का अवसर मिला।
  • 2019 में वर्ल्ड बुक ऑफ टैलेंट रिकाॅर्ड में देव का नाम प्रमुखता से प्रकाशित हुआ। 2019 में इंडिया लैजेंड अवाॅर्ड भी मिला।
  • 2020 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
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