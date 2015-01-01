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हाेशंगाबाद में मौसम का हाल:दिन में रहे हल्के बादल, ठंड का असर बढ़ा

हाेशंगाबाद2 घंटे पहले
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सांकेतिक फोटो

माैसम ठंडा हाेता जा रहा है। दिन में हल्के बादल रहे। इससे सर्दी का तेज असर बना रहा। दिन का तापमान 25.7 डिग्री रहा। रात का तापमान 16.8 डिग्री रहा। माैसम विभाग के अनुसार अाने वाले दिनाें में ठंड बढ़ेगी और तापमान कम हाेगा।

गुरुवार काे सुबह से ही हल्के बादल रहे। सुबह काेहरा भी रहा। काेहरा आधा रात के बाद शुरू हाे गया था। काेहरे के कारण सुबह लाेगाें काे दिक्कतें रही। सूर्य देव देरी से निकले। इस दाैरान भी हल्के बादल रहे। दिन में तापमान भी 25.7 डिग्री रहा।

माैसम वैज्ञानिक जीडी मिश्रा के अनुसार काेहरा अब धीरे-धीरे खत्म हाे जाएगा। इसके बाद ठंड बढ़ेगी। दिन के अलावा रातें भी ठंडी हाेगी। उत्तर से हवाएं आने लगी है। इस कारण तापमान कम ही रहेगा। पचमढ़ी में ठंड बढ़ी : पचमढ़ी में तापमान कम हाेता जा रहा है। रात का तापमान 7.6 डिग्री दर्ज हुआ है। दिन का तापमान 21 डिग्री रहा। यहां सैलानी ठंड का लुत्फ उठा रहे हैं।

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