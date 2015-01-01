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  • Mafia Ran By Throwing Sand On The Road, Passers by Injured, Action Taken In Budni, Sand Mafia Has Already Received News

रेत का खेल:सड़क किनारे रेत फेंककर भागे माफिया, राहगीर हाे रहे घायल , बुदनी मेें कार्रवाई की, रेत माफिया को पहले ही मिल गई खबर

हाेशंगाबादएक घंटा पहले
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होशंगाबाद। 2 दिन से सड़क पर पड़ी रेत से गिरकर घायल हो रहे राहगीर।

बुदनी-हाेशंगाबाद के बीच अवैध रेत से भरे डंपर के चालक कार्रवाई के डर से सड़क किनारे रेत फेंककर भाग रहे हैं। इससे राहगीर और वाहन चालक गिरकर घायल हो रहे हैं। बीती रात बुदनी में कार्रवाई हो रही थी। होशंगाबाद से बिना राॅयल्टी भोपाल जा रहे करीब 40 डंपराें के चालक अवैध रेत बुदनी-हाेशंंगाबाद के बीच सड़क किनारे, ढाबाें के सामने फेंकी गई।

बुदनी में एसडीएम शैलेंद्र हनोतिया, टीआई आरएन शर्मा की टीम ने जांच की। माफिया को पहले ही सूचना मिल गई और नर्मदा ब्रिज से पहले सड़क किनारे रेत फेंककर भाग गए। इधर, जिला खनिज अधिकारी शशांक शुक्ला ने बताया रेत जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी। सड़क किनारे पड़ी रेत को हटवाया जाएगा।

यहां फेंक गए अवैध रेत

एसपीएम रेलवे क्रॉसिंग पास, वान्या ढाबा, कालिका और यादव ढाबे के सामने रेत डंपर चालक अपने डंपराें की अवैध रेत फेंककर चले गए। वहीं खनिज विभाग इसकाे जब्त करने का काम अभी नहीं किया गया है। बुदनी में हुई जांच की कार्यवाई के चलते हाेशंगाबाद से बिना रायल्टी निकले डंपर कालिका ढाबे के अासपास खाली कर दिया। यहां पर स्टाॅक बन गया है। इसकाे भी प्रशासन ने हटवाने का काम नहीं किया है।

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