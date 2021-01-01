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सरकार की ये कैसी शराबबंदी?:वाइन शाॅप से 200 से 400 रुपए कम में घर तक शराब पहुंचा रहा माफिया

हाेशंगाबाद10 मिनट पहले
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होशंगाबाद। घरों में लगे सीसीटीवी में दिख रहे शराब तस्कर। - Dainik Bhaskar
होशंगाबाद। घरों में लगे सीसीटीवी में दिख रहे शराब तस्कर।

नर्मदा किनारे शराबबंदी के कारण माफिया अन्य शहरों से थोक में शराब लाकर अवैध रूप से शहर में शराब बेच रहा है। पूरा नेटवर्क इसके लिए काम करता है। माफिया या उसके गुर्गे मोबाइल पर शराब का ऑर्डर लेते हैं। ब्रांड और बाेतल की संख्या पूछकर घर तक शराब सप्लाई हैं। शराब माफिया वाइन शॉप से 200 रुपए से 400 रुपए कम में शराब बेची जा रही है।

पुलिस के कैमराें से दूर अवैध शराब का काराेबार, आमलाेगाें के सीसीटीवी में दिखे तस्कर

शहर में सभी व्यस्ततम चाैराहाें और मुख्य मार्गाें पर पुलिस विभाग ने कैमरे लगाए हैं। लेकिन शराब का अवैध काराेबार पुलिस के कैमराें की नजर से दूर हैं। हालांकि आमजन के लगाए कैमराें में जरुर शराब का अवैध कराेबार कैद हाे रहा है। हालांकि बहुत से लाेग अपने कैमराें में कैद हुए ऐसे घटनाक्रम बताने से भी बच रहे हैं। शहर के बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन राेड, ग्वालटाेली राेड, काेठीबाजार राेड, सदरबाजार, जुमेराती, भीलपुरा, रसूलिया, हरदा बायपास सहित शहर का ऐसा काेई माेहल्ला नहीं छूट रहा है जहां कि शराब न पहुंच रही हाे। साथ ही शराब की घर पहुंच सेवा में अंग्रेजी और देशी दाेनाें ही शराब दुकान से कम कीमत पर मिल रही है।

हां, आधे घंटे में मिल जाएगी शराब
भास्कर टीम ने अवैध रूप से शराब सप्लाई करने वाले दाे एजेंट काे काॅल किया। दाेनाें ने ही शराब की समान कीमतें बताईं जाे कि वाइन शाॅप दुकान के मुकाबले कम थीं। यह भी कहा कि फाेन करने के बाद बताए गए स्थान पर आधा घंटा में शराब उपलब्ध हाेगी।
रिपाेर्टर : शराब मिलेगी
एजेंट : हां मिलेगी काैन सी चाहिए अंग्रेजी या देशी।
रिपेार्टर: अंग्रेजी चाहिए, लेकिन काैन से ब्रांड हैं।
एजेंट : 800 रुपए से लेकर 1100 रुपए तक की शराब है।
रिपाेर्टर: कहां लाकर दाेगे।
एजेंट : मीनाक्षी चाैक, सदरबाजार,काेठीबाजार या बस स्टैंड के पास कहां लाना है।

इधर, 1.86 लाख की अवैध शराब जब्त
दैनिक भास्कर के अभियान के बाद आबकारी विभाग और पुलिस ने अवैध शराब को लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। बनखेड़ी के फतेहपुर के जंगल और पांसीढाना में दबिश देकर अलग-अलग स्थान से करीब 1 लाख 50 हजार रुपए की महुआ लाहन और 55 लीटर कच्ची शराब जब्त की है। वहीं सिवनीमालवा के कुचबंदिया मोहल्ले और पीपल मोहल्ले में से आबकारी टीम ने 600 किलो अवैध महुआ लाहन जब्त किया। 20 लीटर अवैध हाथ भट्टी महुआ शराब, 2 आरोपियों से 8 लीटर हाथ भट्टी मदिरा जब्त कर गिरफ्तार किया गया। महुआ लाहन व जब्त कच्ची शराब की कीमत लगभग 36 हजार रुपए आंकी गई है।

यदि आपके आसपास अवैध शराब का कारोबार चल रहा है और आप परेशान हैं तो उसकी जानकारी और फोटो हमें वॉट्सएप नंबर 9425231713 और 9407257786 पर भेजें।​​​​​​​

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