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कार्यक्रम:छात्रों को स्वराेजगार से जाेड़ने में सहयाेग करेंगे नर्मदा काॅलेज के भूतपूर्व छात्र

हाेशंगाबाद2 घंटे पहले
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  • नर्मदा कॉलेज के छात्र सम्मेलन में शामिल हुए पूर्व छात्रों ने लिया संकल्प

नर्मदा काॅलेज के भूतपूर्व छात्र अब वर्तमान स्टूडेंट्स काे राेजगार स्वराेजगार से जाेड़ने काॅलेजाें काे सहयाेग करेंगे। नर्मदा काॅलेज के वर्चुअल पूर्व छात्र सम्मेलन में सहयाेग की जानकारी दी। सम्मेलन संयाेजक डाॅ. एसके चाैधरी ने बताया काॅलेज के पूर्व छात्राें के सहयाेग से काॅलेजाें में जनभागीदारी सुनिश्चित करने इस कार्यक्रम का आयाेजन किया गया। पूर्व छात्र सम्मेलन में जिले और जिले के बाहर प्रदेशभर से नर्मदा काॅलेज में पढ़ाई करने वाले छात्र शामिल हुए। पूर्व छात्राें ने वर्तमान छात्राें के लिए सहयाेग का संकल्प लिया।

काव्यगाेष्ठी, कृषि और मत्स्य पालन में इंटरर्नशिप का माैका देंगे पूर्व छात्र

  • डाॅ. विनाेद निगम- मार्च में नर्मदा काॅलेज में काव्यगाेष्ठी का आयाेजन, जिसमें साहित्यिक गतिविधियाें में रुचि लेने वाले स्टूडेंट्स काे मंच देने के साथ ही राष्ट्रीय कवियाेग काे आमंत्रित किया जाएगा।
  • भवानी शंकर शर्मा- कृषि की आधुनिक तकनीक सिखाने प्रशिक्षण के व्याख्यान और कृषि क्षेत्राें का भ्रमण
  • अखिलेश खंडेलवाल- जैविक खाद से कृषि उत्पादन बढ़ाने का प्रशिक्षण
  • अनिल सक्सेना- मत्स्य पालन के लिए फार्म पर प्रशिक्षण
  • राकेश फाैजदार- काॅलेज में प्रतियाेगिता और प्रशिक्षण के लिए भ्रमण के लिए निशुल्क बसें उपलब्ध करवाएंगे।
  • प्रशांत हर्णे- लाॅ स्टूडेंट्स के लिए विशेष व्याख्यान
  • डाॅ. एससी हर्णे- अकादमिक शिक्षण में मार्गदर्शन और सीए की तैयारी के लिए विशेष प्रशिक्षण
  • याेगेश खंडेलवाल, डाॅ. संजय गार्गव- नेट की परीक्षा की तैयारी के लिए निशुल्क प्रशिक्षण
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