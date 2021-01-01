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असमंजस खत्म:नर्मदा जयंती मनेगी, 24 फरवरी से 10 दिन लगेगा रामजीबाबा मेला

हाेशंगाबाद3 घंटे पहले
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नर्मदा जयंती और रामजीबाबा मेले काे लेकर असमंजस खत्म हाे गया है। 19 फरवरी काे नर्मदा जयंती मनेगी और 24 फरवरी से रामजीबाबा का 10 दिवसीय मेला लगेगा। काेराेना के बाद पहली बार नर्मदा जयंती महाेत्सव पिछले साल की तरह भव्य स्वरूप में हाेगा। बुधवार को सर्किट हाउस में हुई क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक में तय किया गया कि पिछले साल की तरह ही नर्मदा जयंती और रामजी बाबा मेला लगेगा। बैठक में विधायक डाॅ. सीतासरन शर्मा, एडीएम जीपी माली, डिप्टी कलेक्टर माेहनी शर्मा, एसडीएम अादित्य रिछारिया, एएसपी अवधेश प्रताप सिंह, सीएमओ माधुरी शर्मा, तहसीलदार शैलेंद्र बडाेनिया, निधि चाैकसे, कांग्रेस जिलाध्यक्ष सत्येंद्र फाैजदार, पीयूष शर्मा, प्रशांत दुबे, भगवती चाैरे, गाेपाल प्रसाद खड्डर, विनाेद तिवारी, महेंद्र चाैकसे, गाेविंद राय, सागर शिवहरे, रामजीबाबा समाधि के महंत गणेशदास सहित अन्य लाेग माैजूद रहे।

कोरोना नियमों का होगा पालन
नर्मदा जयंती और रामजीबाबा मेला जिले की पहचान है। रामजीबाबा मेला 24 फरवरी से 5 मार्च तक लगेगा। दोनों आयोजन में कोरोना गाइडलाइन का पालन होगा। सीएमओ माधुरी शर्मा ने बताया नर्मदा जयंती महाेत्सव पिछले सालाें की तरह ही मनाया जाएगा। नगरपालिका रामजीबाबा मेला स्थल की साफ सफाई और ले आउट डालने के साथ ही अन्य तैयारी नर्मदा जयंती के तुरंत बाद करेगी।

सांस्कृतिक कार्यक्रम हाेंगे
रामजी बाबा मेले में काेराेना गाइडलाइन का पालन कराया जाएगा। लाेगाें काे मास्क लगाकर आना हाेगा। मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम हाेंगे। इसके लिए मेला आयाेजन समिति बनेगी। दिन और रात काे मेला ग्राउंड पर हाेने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम तय किए जाएंगे। मेले का ले-आउट डालने का काम नर्मदा जयंती के बाद हाेगा।

बिना नपा परिषद के लगेगा मेला
पिछले कई वर्षों बाद बिना नपा परिषद के रामजी बाबा मेला आयोजित होगा। इस बार मेले का आयाेजन प्रशासन करेगा। शासन ने नपा प्रशासक के रूप में कलेक्टर को प्रभार दिए हैं। अब कलेक्टर धनंजय सिंह के निर्देशन में पूरा मेला लगेगा। 18 फरवरी से नर्मदा जयंती महोत्सव शुरू होगा। 19 को मुख्य आयोजन होगा। वहीं रामजी बाबा मेला 24 फरवरी से 5 मार्च तक लगेगा। इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे।

रंगबिरंगा सेठानीघाट
नपा प्रशासन नर्मदा जयंती की तैयारी के लिए सेठानी घाट का रंगरोगन करा रहा है। बाढ़ के कारण टूटे गुर्जे, सीढ़ियाें की मरम्मत कर रंगराेगन किया जा रहा है। क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक के बाद अब जयंती मनाने के काम तेजी से पूरे किए जाएंगे।

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