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क्रिकेट:एनडीसीए टीम ने जेएन भाया टी- 20 में उज्जैन संभाग काे पहले मैच में 8 विकेट से हराया

हाेशंगाबाद11 मिनट पहले
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उज्जैन संभाग काे पहले मैच में 8 विकेट से हराया

इंदाैर में हाेने वाले जेएनभाया टी- 20 क्रिकेट टू्र्नामेंट में शामिल हाेने के लिए नर्मदापुरम संभाग क्रिकेट एसाेसिएशन (एनडीसीए) की टीम के खिलाड़ियाें के नाम की घाेषणा चेयरमैन राजेंद्र वर्मा ने किया।

टीम का चयन मप्र क्रिकेट एसोसिएशन जूनियर सिलेक्शन कमेटी के सदस्य अनुराग मिश्रा, मानसेवी सचिव प्रदीप तोमर, सह सचिव योगेश परसाई, कुलभूषण मिश्रा, उपाध्यक्ष राजेश तिवारी, अनंत तिवारी, सिलेक्टर राजेंद्र वर्मा, नंदकिशोर यादव, मनीष यादव ने किया।

टूर्नामेंट में शामिल हाेने के लिए टीम इंदाैर पहुंची। पहले मैच में नर्मदापुरम संभाग की टीम ने उज्जैन संभाग को आठ विकेट से हराया। टीम के खिलाड़ी निशांत कुशवाह काे मैन अाॅफ द मैच से सम्मानित किया गया। टीम का दूसरा मैच भोपाल संभाग से 22 नवंबर को हाेगा।

पहले मैच में ऐसा रहा टीम का परफाॅर्मेंस : पहले मैच में नर्मदापुरम संभाग की टीम ने उज्जैन संभाग को आठ विकेट। नर्मदापुरम संभाग ने टॉस जीतकर पहले बाॅलिंग करने का निर्णय लिया। उज्जैन संभाग ने 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 144 रन बनाए।

नर्मदापुरम संभाग के पियूष गुर्जर ने दो, सुमित पटेल, नमन प्रजापति, रमीज खान ने एक- एक विकेट लिया। लक्ष्य का पीछा करते हुए नर्मदापुरम संभाग के निशांत कुशवाहा ने नाबाद 58 बाॅल पर 73, धर्मेश पटेल ने 27 बॉल पर 39, रमीज खान ने 21 रन बनाए। नर्मदापुरम संभाग की टीम ने उज्जैन संभाग की टीम को 8 विकेट से हराया।

टीम में चयनित खिलाड़ी

कैप्टन गौतम रघुवंशी, धर्मेश पटेल, निशांत कुशवाह, यश दुबे, राहुल चंद्रौल, रमीज खान, रितेश गुडगे, मनन मेहता, नमन प्रजापति, तरुण सिंह, सुमित पटेल, रित्विक दीवान, अमरजीत सिंह, तरुण चौधरी, पीयूष गुर्जर, कोच अतुल प्रताप सिंह, मैनेजर मनोहर बिलथरिया, ट्रेनर कम सिलेक्टर सुनील कलोसिया, रिजर्व खिलाड़ी कार्तिक राजोरिया, आयुष्मान कर, चिराग टाक, आलोक गोस्वामी।

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