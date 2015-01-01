पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

  • Hindi News
  • Local
  • Mp
  • Hoshangabad
  • No Land Found For Cluster Of 18 Bodies, Preparation For Selling Garbage, Failed To Find Land, Waste Burning Daily In Trenching Ground

ट्रेंचिंग ग्राउंड पर बने कचरे के पहाड़:18 निकायों के क्लस्टर के लिए नहीं मिली जमीन, कचरा बेचने की तैयारी, जमीन तलाशने में नाकाम नपा, ट्रेंचिंग ग्राउंड में रोजाना जल रहा कचरा

होशंगाबादएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक
हाेशंगाबाद. खाेजनपुर स्थित ट्रेंचिंग ग्राउंड के जलते कचरे के कारण करवा चाैथ पर लाेगाें ने बमुश्किल छत पर पहुंचकर पूजा की। ट्रेंचिंग ग्राउंड की अाग के कारण लोगाें का रहना मुश्किल हैै। होशंगाबाद पिछले साल स्वच्छता रैंकिंग में एक से पांच लाख आबादी वाले शहरों में सबसे निचली पायदान पर था। रीसाइक्लिंग चालू नहीं होने से इस साल भी सुधार की उम्मीद नहीं दिख रही।

18 नगरीय निकायों के लिए होशंगाबाद में कचरा क्लस्टर बनना है। नपा को इसके लिए अब तक जमीन नहीं मिली है। फोर- आर पर काम नहीं करने से ट्रेंचिंग ग्राउंड पर कचरे के पहाड़ बन गए हैं। अब नपा कचरा बेचने की बात कर रही है।

प्रशासन जगह उपलब्ध कराने में दाे साल में नाकाम रहा है। 2 साल बाद भी क्लस्टर के लिए जगह नहीं मिल पाई है। सीएमओ माधुरी शर्मा ने बताया की ट्रेंचिंग ग्राउंड में सर्वे करा लिया है। 3600 टन कचरा यहां है। अब इसकाे साफ करवाने के लिए टेंडर किया जाना है।

बिक रही पॉलीथिन, फटका और बेलिंग मशीनें पड़ी बेकार

नपा कचरा प्रबंधन में भी नाकाम रही है। पॉलीथिन बिक्र रही है। फटका और बेलिंग मशीन बेकार पड़ी है। 17 वाहनों में कचरा गीला और सूखा एकत्र नहीं कर पा रही है, ना ही जीपीएस सिस्टम से मॉनिटरिंग हो पा रही है। अभी तक फाेर-आर को नहीं अपनाया है।

पहला आर : रीड्यूज
रहवासी गीले-सूखे कचरे को घर पर अलग अलग नहीं करते हैं। गीले कचरे को हाेम कंपोस्ट यूनिट में नहीं डालते हैं।
दूसरा आर : रियूज
कचरा अलग ही नहीं हाे रहा है। ऐसे में रियूज का काम नपा नहीं कर पा रही है।

तीसरा आर : रिसाइकिल

नपा के पास ट्रेंचिंग ग्राउंड में कचरा डालने की जगह नहीं है। नपा काे कलस्टर के लिए जगह भी नहीं मिल पा रही है।

चौथा आर : रिफ्यूज
प्लास्टिक पाउच, प्लास्टिक कचरा नष्ट करना या उपयोग रोकना। इसे फिर से उपयोगी बनाना।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंसंदीप देख नहीं सकते, खाखरा-पापड़ बेच घर खर्च चलाते हैं, RBI ऐप से नोट पहचान लेते हैं - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें