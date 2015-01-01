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समस्या:बस स्टैंड पर यात्रियों के बैठने की व्यवस्था नहीं, प्रतीक्षालय में गंदगी

हाेशंगाबादएक घंटा पहले
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बस स्टैंड पर यात्रियों के बैठने की व्यवस्था नहीं
  • संभागीय मुख्यालय का बस स्टैंड बदहाल, एसडीएम ने दिए सफाई के निर्देश
  • दुकानाें, मंदिर और पीपल के पास बैठना यात्रियों की मजबूरी

जिला मुख्यालय पर बने बस स्टैंड पर यात्रियाें के लिए सुविधाएं नहीं हैं। यात्रियाें के लिए स्टैंड पर न ताे बैठने की ठीक व्यवस्था है न ही साफ पीने का पानी उपलब्ध है। हालांकि एसडीएम भारती मेरावी ने गुरुवार रात स्टैंड का निरीक्षण कर नपा को व्यवस्था के निर्देश दिए थे। शुक्रवार को सफाई हुई लेकिन यात्रियाें के लिए बैठने की व्यवस्था नहीं हुई।

यात्रियों को हाेटल, मंदिर और पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर बसाें का इंतजार करना पड़ रहा है। यात्री प्रतीक्षालय के पास नियमित सफाई नहीं हाेने के कारण यात्रियाें काे कई असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। महिलाओं के लिए बैठने के लिए उचित स्थान नहीं है। यात्री प्रतीक्षालय भवन खराब हाे रहा है। यहां पर गंदगी बनी रहती है। यहां दाे पंखे लगे हुए हैं। लेकिन यह दाेनाें पंखे भी बंद रहते हैं।

प्रतीक्षालय भवन में रखा सामान

प्रतीक्षालय भवन में गाड़ियाें का सामान रखा हुआ है। लेकिन जिला प्रशासन इस प्रतीक्षालय पर ध्यान नहीं देने के कारण आम लाेगाें के लिए यह विकसित नहीं हाे रहा है। ऐसे में नर्मदा स्नान व कलेक्टर कार्यालय, जिला न्यायालय सहित जिले के अन्य स्थानाें के जाने के लिए लाेग हाेशंगाबाद बस स्टैंड पहुंचते हैं।

बस स्टैंड का निरीक्षण करेंगें । यात्रियाें काे हाेने वाली परेशानियाें का समाधान किया जाएगा। जल्द ही व्यवस्थाओं में सुधार किया जाएगा।

-भारती मरावी, एसडीएम

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