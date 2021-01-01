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बिजली बिल वसूली की कार्रवाई तेज:बिजली बिल नहीं जमा करने वाली पंचायताें के सचिवों को नोटिस जारी

पिपरिया2 घंटे पहले
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बिजली कंपनी के द्वारा अब ग्राम पंचायतों से बकाया बिजली बिल वसूली की कार्रवाई तेज कर दी गई है। ऐसी पंचायतें जिनके द्वारा बिजली का बिल जमा नहीं किया जा रहा है, उन्हें जनपद के द्वारा बिजली बिल जमा करने के लिए कड़े निर्देश दिए गए हैं। मालूम हो कि पंचायतों के द्वारा नल-जल योजना और पंचायत भवन के लिए बिजली के कनेक्शन लिए गए हैं। पिपरिया जनपद क्षेत्र की 24 ग्राम पंचायतों में नल-जल योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इनमें से 13 ग्रापं ऐसी हैं जिन पर बिजली का बिल बकाया है।

बकाया बिजली बिल की राशि एक लाख से 16 लाख रुपए तक बताई जा रही है। पिपरिया और बनखेड़ी ब्लॉक की ग्राम पंचायतों पर लगभग एक करोड़ों रुपए के आसपास बिजली का बिल बकाया है। जपं सीईओ शिवानी मिश्रा ने बताया कि पंचायताें काे बिजली बिल समय-सीमा में जमा करने के लिए कहा गया है। संबंधित ग्राम पंचायतों के द्वारा अगर जल कर की वसूली नहीं की जाती और बिजली का बिल समय पर जमा नहीं किया जाएगा तो पंचायतों के पंचायत सचिवों का वेतन रोके जाने की कार्रवाई भी की जा सकती है।

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