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ऑनलाइन अनुमति:पटाखों के लिए इस बार ऑनलाइन अनुमति, कल तक करना होगा आवेदन

हाेशंगाबाद2 घंटे पहले
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पटाखे बेचने, रखने व परिवहन के लिए इस बार ऑनलाइन अनुमति दी जाएगी। इसके लिए पोर्टल http://services.mp.gov.in के माध्यम से 7 नवंबर तक आवेदन करना होगा। सरकार ने विस्फोटक अधिनियम के तहत आदेश जारी कर दिए हैं।

आवेदनकर्ता को पोर्टल पर संबंधित दस्तावेज स्कैन कर अपलोड करना होंगे। पोर्टल के माध्यम से ही निर्धारित शुल्क जमा कर एनओसी भी प्राप्त की जा सकेगी। चिन्हित 19 सेवाओं को प्राप्त करने के लिए आवेदनकर्ता की आयु न्यूनतम 18 वर्ष होनी जरूरी है।

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