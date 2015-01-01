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हाेशंगाबाद:सोनासांवरी और पवारखेड़ा रेलवे फाटक पर बनेंगे ओवरब्रिज, नहीं लगेगा जाम

हाेशंगाबाद2 घंटे पहले
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सांकेतिक फोटो
  • इटारसी से हाेशंगाबाद के बीच चार ओवरब्रिज बनाने की मंजूरी

इटारसी से खंडवा तक 25 रेलवे क्राॅसिंग पर राेड ओवर ब्रिज बनाने के भाेपाल रेल मंडल के प्रस्ताव काे रेल मंत्रालय ने मंजूरी दी है। इसके तहत इटारसी से हाेशंगाबाद के बीच 4 रेलवे क्राॅसिंग पर राेड ओवरब्रिज बनेंगे। एक इटारसी मंडी गेट (साेनासांवरी रेलवे फाटक) और दूसरा पवारखेड़ा रेलवे क्राॅसिंग पर ओवरब्रिज बनेगा।

वहीं रसूलिया रेलवे फाटक और दूसरा ईदगाह रेलवे फाटक है। रसूलिया रेलवे फाटक पर राेड ओवरब्रिज का निर्माण चल रहा है। साथ ही हाल ही में ईदगाह रेलवे फाटक पर भी राेड ओवरब्रिज के निर्माण की अनुमति रेल मंत्रालय ने भाेपाल रेल मंडल काे दे दी है। रेल मंडल की ओर से इसके अगले चरण की तैयारियां शुरू करा दी हैं।

भीमबैठका रेलवे क्राॅसिंग पर भी बनेगा ओवरब्रिज

प्रदेश में रेलवे क्राॅसिंग समाप्त करने की याेजना के तहत यह काम किए जा रहे हैं। इसके तहत शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के अलावा हाेशंगाबाद रेल डिवीजन के बरखेड़ा स्थित बाेडघाट रेलवे क्रासिंग और भीमबैठका रेलवे क्राॅसिंग पर भी राेड ओवरब्रिज के निर्माण की स्वीकृति मिली है। बरखेड़ा रेलवे क्राॅसिंग पर ग्रामीण क्षेत्र के लाेगाें काे आवागमन में सुविधा हाेगी। साथ ही भीमबैठका रेलवे क्राॅसिंग से ब्रिज बनने से सैलानियाें का समय बचेगा।

2006 से ईदगाह फाटक पर ब्रिज की मांग
ग्वालटाेली निवासी महेश पांडे ने बताया ग्वालटाेली स्थित अंडरपास पुलिया में अक्सर पानी भर जाता है। इसके कारण आवागमन बाधित हाेता है। 2006 से स्थानीय लाेग नया अंडरपास और आरओबी की मांग कर रहे हैं।

इटारसी से हाेशंगाबाद तक चार रेलवे क्राॅसिंग पर राेेड ओवर ब्रिज बनाए जाने के प्रस्ताव काे रेल मंत्रालय की मंजूरी है। इटारसी से खंडवा तक कुल 25 रेलवे क्राॅसिंग पर राेड ओवर ब्रिज बनाए जाने की स्वीकृति रेल मंत्रालय ने दी है।

-गाैरव सिंह, एडीआरएम भाेपाल मंडल

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