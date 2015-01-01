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पाइपलाइन बिछाकर पाैधाें की सिंचाई:नर्मदा के रिपेरियन जोन में पाइपलाइन से हो रही सिंचाई, खाद डाल रहे सदस्य ,रिपेरियन जोन में जनसहयोग से कराया जा रहा काम

होशंगाबादएक घंटा पहले
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होशंगाबाद। रिपेरियन जोन में खाद डालते लोग।

नर्मदा किनारे 1 किमी क्षेत्र के 68 गांव में बने रिपेरियन जोन में अब पाइपलाइन बिछाकर पाैधाें की सिंचाई की जा रही है, जिससे पौधों को संरक्षित किया जा सके। वहीं पौधों को जरूरी खाद और पोषण देने का काम भी कराया जा रहा है।

जन अभियान परिषद के जिला संयोजक कौशलेश तिवारी ने बताया कि 68 गांव में जनसहयोग से रैनगन और मोटर पाइपलाइन एकत्र की गई है। इन गांव में शेड्यूल बनाकर सिंचाई का काम कराया जा रहा है। आने वाले गर्मी के दिनों में पौधों को संरक्षित रखना बड़ी जिम्मेदारी होगी।

इसको लेकर अभी से प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं पौधों के आसपास गड्ढा कर उनको खाद और पोषण देने का काम भी गांव के पंचायत सचिव, रोजगार सहायक और नर्मदा सर्वदा पवित्र अभियान के सदस्य कर रहे हैं। इसकी मॉनिटरिंग का काम भी किया जा रहा है। इस बार आई बाढ़ में छोटे पौधे और फेंसिंग को नुकसान हुआ है।

इस को फिर से ठीक करने का काम और गैप फिलिंग के लिए नर्मदा पवित्र सर्वदा अभियान के लोग पौधरोपण गैप फिलिंग के एरिया में कर रहे हैं।

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